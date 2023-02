Amadeus, chi è l’ex moglie Marisa Di Martino: età, lavoro, figlia Alice

Chi è Marisa Di Martino? La risposta sta nella biografia personale del conduttore del momento: Amadeus. Sì, perché stiamo parlando della sua ex moglie, la donna con la quale Amadeus ha condiviso il suo cuore prima che tutto finisse, e prima che si innamorasse della sua attuale compagna e moglie, Giovanna Civitillo che era, ovviamente presente ieri, in prima fila, per la prima puntata del Festival di Sanremo 2023. La Civitillo ha anche acconsentito alla creazione di un account personale di suo marito che, per l’occasione, è stato inaugurato proprio in diretta ieri, martedì 7 febbraio 2023, grazie ad un selfie da big like fatto in compagnia di Gianni Morandi e la regina dei social Chiara Ferragni. Ma torniamo a noi: chi è l’ex moglie di Amadeus?

Christian De Sica sul vestito ‘nude’ di Chiara Ferragni a Sanremo: ‘Già fatto’, ecco dove

Chi è Marisa Di Martino, la prima moglie di Amadeus

Come detto in precedenza, la donna si chiama Marisa Di Martino, ed è stato il primo amore del direttore artistico del Festival di Sanremo 2023, così come delle edizioni precedenti. Prima dell’incontro amoroso con la Civitillo proprio a L’Eredità, infatti, Amadeus è stato sposato per 14 anni cona la Di Martino. La storia d’amore è durata a lungo, ma poi pare ci sia stata una lunga crisi coniugale che si è trascinata avanti per parecchio tempo. La crisi, ad ogni modo, non era collegata in alcun modo alla relazione di Amadeus con la Civitillo, che è successiva alla rottura.

Il matrimonio, la figlia Alice e la rottura nel 2007

Su Marisa di Martino ci sono davvero poche informazioni. Quello che sappiamo ad oggi è che i due si conobbero da giovanissimi, e decisero di sposarsi nell’ormai lontano 1993. In quel giorno, curiosità, era presenta anche il grande amico di Ama, cioè Fiorello, che fu scelto per l’occasione proprio come testimone di nozze. Dal loro amore nacque una splendida bambina di nome Alice Sebastiani. Successivamente, a partire dagli anni 2000 qualcosa inizia a rompersi, e i vari problemi di coppia hanno portato dapprima ad un allontanamento altalenante e poi successivamente alla rottura definitiva. La decisione definitiva di una separazione arriva solamente nel 2007. Soltanto dopo, Amadeus intraprende la sua relazione con Giovanna Civitillo, con la quale avrà un altro figlio José Alberto, nel 2009, appassionato di calcio come il padre.