A che ora si esibiscono i Depeche Mode stasera a Sanremo 2023? Orari della finale

Oggi non sarà solo la serata dedicata al vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo, perché stasera nel corso dell’ultimo appuntamento, ci sarà anche una delle esibizioni più attese dal pubblico italiano, quella dei Depeche Mode. I grandi ospiti internazionali sono attesissimi. Dopo l’arrivo nella seconda serata dei Black Eyed Peas ora si aspetta la performance della band elettronica inglese composta da Dave Gahan e Martin Gore. Oltre alla band inglese, tra gli ospiti della serata ci sarà anche Ornella Vanoni, Gino Paoli e Luisa Ranieri.

A che ora prende il via l’ultima serata del Festival

Il sipario sulla serata conclusiva della kermesse canora si leverà alle 20 e 40 e la scaletta prevede l’esibizione di tutti e 28 gli artisti in gara, tra i quali verranno scelti i primi cinque sui quali si concentrerà l’attenzione degli aventi diritto al voto. È tra questi che verrà scelto il vincitore. Anche oggi a votare saranno tutte e tre le giurie: televoto, sala stampa e giuria demoscopica.

La band inglese torna a Sanremo dopo 33 anni

Ma nell’ambito della gara ci sarà anche l’esibizione dei Depeche Mode che tornano sul Palco dell’Ariston dopo ben 33 anni di assenza. Già per tre volte ospite della kermesse musicale la band inglese ha partecipato al Festival della canzone italiana nel 1986 per la prima volta, nel 1989 e poi nel 1990. Si tratta di un gruppo che vanta oltre 100 milioni di copie vendute con i loro album e non è escluso che proprio sul palco dell’Ariston possano dare un saggio di quello che è il suo ultimo lavoro, seppure il primo dalla morte del co-fondatore e tastierista della band Andy Fletcher. Il nuovo album si chiama ‘Memento Mori’, si tratta del quindicesimo disco in studio. Dopo questa performance a Sanremo i Depeche Mode si prepareranno ad affrontare il loro tour internazionale che li rivedrà in Italia il 12 luglio allo Stadio olimpico, il 14 luglio al SanSiro di Milano e il 16 luglio allo Stadio Dallara di Bologna.