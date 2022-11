Zelig 2022, anticipazioni 9 novembre 2022: chi sono i comici della prima puntata, scaletta e cosa vedremo stasera

Si torna, finalmente, a ridere. E questa sera su Canale 5 andrà in onda la prima e imperdibile puntata di Zelig, la trasmissione comica che vedrà alla conduzione, ancora una volta, la coppia ‘vincente’ formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Tra gag, spontaneità e divertimento assicurato. Sì, perché Zelig, da sempre, è un grande laboratorio di comicità, che ha portato alla ribalta alcuni tra i nomi più importanti della risata.

Chi sono i comici della prima serata di Zelig

La prima delle serate evento vedrà alternarsi sul palco del TAM, Teatro degli Arcimboldi di Milano, molti comici. Ecco quali (non sono in ordine di uscita, la scaletta ufficiale non è stata ancora resa nota):

Ale e Franz

Roberto Lipari

Mister Forest

Maurizio Lastrico

Max Angioni

Dado

Leonardo Manera

Enrico Bertolino

Paolo Cevoli

Vincenzo Albano

Senso D’Oppio

E tanti, tantissimi, altri comici.

Chi sarà sul palco

Oltre ai conduttori Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, sul palco per presentare nuovi giovani talenti al debutto, scovati in giro per l’Italia, anche gli ideatori del programma. E cioè Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.