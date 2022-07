Zona Bianca, Francesco Vecchi sostituisce Giuseppe Brindisi: ecco fino a quando

Cambia la conduzione di Zona Bianca. Infatti, per tutto il mese di agosto al timone non ci sarà il volto — che ormai abbiamo imparato a conoscere — di Giuseppe Brindisi. Al suo posto, per la parentesi estiva, troveremo invece Francesco Vecchi.

Leggi anche: Zona Bianca, anticipazioni puntata 7 luglio 2022: temi e ospiti di stasera

Cambia la conduzione di Zona Bianca: chi sostituisce Giuseppe Brindisi

L’estate è ormai entrata nel vivo e con essa i palinsesti televisivi possono subire delle piccole variazioni. Non fa eccezione il caso del programma Zona Bianca che, per tutto il mese di agosto, sarà condotto non da Giuseppe Brindisi ma da Francesco Vecchi.

La carriera di Vecchi

Vecchi interromperà dunque le proprie vacanze per dedicarsi, per tutto il mese di agosto alla conduzione di Zona Bianca. Un rientro in grande stile quello del giornalista che fa capolino sul piccolo schermo con il suo primo prime time. Un bella occasione, dunque, per il 40enne milanese che può vantare un’esperienza di diversi anni al Tg5 e anche la conduzione, insieme a Federica Panicucci, di Mattino Cinque — News.

Raddoppiato l’appuntamento con Zona Bianca

Anche se il periodo è uno dei meno appetibili, l’occasione per Francesco Vecchi resta ottima! Infatti il programma Zona Bianca ha di recente raddoppiato il proprio appuntamento settimanale. Va infatti in onda sia il lunedì sia il giovedì sera alle 21.20 su Rete 4.

Il giornalista avrà pertanto modo di sperimentare a 360 gradi la conduzione e la gestione di un salotto televisivo in prima serata, compito tutt’altro che da poco, soprattutto in relazione ai recenti cambi di luna che animano la politica italiana.