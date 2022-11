A che ora giocano Roma Lazio: orario, dove vedere il derby in tv, probabili formazioni, Immobile ci sarà?

E’ il gran giorno del derby Roma Lazio. Oggi pomeriggio scendono in campo le due squadre della Capitale in una sfida che come sempre si preannuncia bollente. Giallorossi e biancocelesti arrivano peraltro all’appuntamento con umori diametralmente opposti: euforia per gli uomini guidati da Jose Mourinho, freschi del passaggio di turno in Europa League, delusione in casa Lazio per la cocente eliminazione nella medesima competizione e conseguente “retrocessione” nella Conference League.

Orario Roma Lazio oggi 6 novembre 2022 e dove vederla in TV e in streaming

Roma e Lazio scenderanno in campo oggi pomeriggio, domenica 6 novembre, con fischio di inizio previsto allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 18.00. La partita, come vi avevamo anticipato ieri in questo articolo, è in esclusiva su Dazn pertanto chi ha Sky non potrà vederla (a meno che non abbia attivato il servizio sul decoder a pagamento). Gli abbonati potranno vedere la partita sulla propria smart tv, accedendo all’app di DAZN o collegando il televisore a una playstation 4/5, Xbox, Timvisionbox, Amazon Fire Tv Stick nonché in streaming sulle piattaforme dedicate.

Immobile ci sarà al derby? Le ultime news

Fino all’ultimo i tifosi della Lazio hanno sperato di vedere in campo Ciro Immobile ma con tutta probabilità anche le ultime speranze sono svanite (l’attaccante infatti non ha preso parte a nessun allenamento ieri). In molti, compreso Sarri, speravano in una sorta di recupero lampo – e quasi miracoloso – dall’infortunio ma alla fine ha prevalso la via della prudenza al netto di clamorosi e al momento improbabili colpi di scena. Ricordiamo che la Lazio dovrà fare a meno anche dell’altro suo gioiello ovvero Milinkovic, fermato per squalifica.

Le probabili formazioni di Roma e Lazio

La Roma dovrebbe scendere in campo con Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez e Karsdrop. A centrocampo Cristante, Camara e Zalewski, con Pellegrini, Zaniolo e Abraham a comporre il pacchetto offensivo. La Lazio, priva come detto dei suoi due giocatori migliori, dovrebbe rispondere con Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic. In mediana Vecino, Cataldi, Luis Alberto e in avanti il tridente “leggero” composto da Pedro, Anderson e Zaccagni.