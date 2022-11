ATP Finals a Torino, quanto guadagna chi vince? Il montepremi

ATP Finals Torino 2022. In fibrillazione gli appassionati di tennis per torneo di fine stagione che si terrà dal 13 al 20 novembre al Pala Alpitour. In quest’occasione si sfidano a colpi di racchetta i migliori 8 tennisti dell’anno e del mondo, ai quali è data la possibilità di vincere — per coloro che giungono in finale — una cifra davvero considerevole per questa tipologia di competizioni.

ATP Finals di Torino su Sky dal 13 al 20 novembre 2022: date e orari

Il montepremi dell’ATP Finals Torino 2022

La sola partecipazione alla competizione garantisce 320.000 dollari a cui si devono sommare le diverse, massimo tre, vittorie. Per ogni vittoria, il tennista vincitore si aggiudicherà un ulteriore premio di 383.000 dollari. Come anticipato, all’evento che è cominciato ieri e che si concluderà il prossimo 20 novembre, partecipano i migliori 8 tennisti dell’anno e del mondo. Tra di loro, ad esempio, Nadal e Djokovic. Tornando al montepremi, 1.07 milioni di dollari spettano a chi vince la semifinale mentre 2.2 milioni spettano a chi arriva in finale.

I campioni in gara

Ma chi sono in campioni che tenteranno di portarsi a casa il lauto montepremi nel corso degli ATP Finals Torino 2022? Tra i migliori tennisti che si stanno dando battaglia a colpi di racchetta troviamo: Casper Ruud, Rafael Nadal, Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, e Djokovic. Favorito nel gruppo verde sembra essere Nadal mentre nel gruppo rosso ad avere la meglio potrebbe essere Djokovic.