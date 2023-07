Calciomercato della Lazio, Lotito presenta la squadra e viene fischiato dai tifosi: ‘Caccia i soldi’

Lotito contestato in ritiro, i tifosi della Lazio non apprezzano il fatto che dopo la cessione di Savic non sia arrivato ancora nessuno.

Lazio, ancora niente. I tifosi biancocelesti hanno dovuto fare i conti con la cessione di Milinkovic Savic, andato a giocare in Arabia per 20 milioni l’anno, e non hanno visto ancora sostituti all’altezza: disappunto da parte della tifoseria che, ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro biancoceleste, ha fortemente contestato Claudio Lotito. Fischi e cori contro il Presidente della Lazio che si schermisce: “Stiamo lavorando, abbiate pazienza. Sappiamo cosa fare. Anche l’anno scorso c’era scetticismo – si legge sul Corriere dello Sport – ma poi il campionato ci ha gratificato”.

Le parole del Patron biancazzurro sono state chiare, ma altrettanto cristallino è il messaggio dei tifosi: una cessione come quella di Milinkovic impone una manovra all’altezza. La Lazio il prossimo anno giocherà la Champions, è necessario per cui qualche investimento in più al fine di gestire il doppio impegno. L’obiettivo numero uno per Sarri si chiama Piotr Zielinski, ma il Presidente biancazzurro prende tempo.

La mediana aspetta un nome all’altezza e soprattutto che faccia felice Sarri. Il tecnico non si muove dalle sue posizioni: lo conosce e vorrebbe riavere l’ex Napoli a disposizione. Questa diatriba dovrà essere risolta. Anche perchè il tempo stringe e il mercato va avanti. Il prossimo 20 agosto comincia una nuova stagione, Sarri – prima di quella data – vorrebbe avere già qualche nuovo elemento su cui contare.

Nel mercato mai dire mai, anche se i tifosi qualche parola a Lotito la conservano e non è proprio armonica: “Caccia i soldi” scandito a gran voce sugli spalti determina un limbo entro cui gli affezionati non vogliono più stare e non regge neanche più la tesi – portata avanti nei giorni scorsi da Lotito – secondo cui grandi giocatori non sempre porterebbero a grandi risultati. Anche perchè a Formello e Auronzo, per vari motivi, non si è ancora visto nessuno. Impossibile fare termini di paragone, le facce – fin qui – sono quelle dell’anno scorso. Altro che revival.