Champions League, quando si gioca e dove la finale? Data e dove vederla in tv e streaming

L’attesa è tanta, i tifosi sono già in trepidazione: questa sera si giocherà la semifinale di ritorno tra Inter-Milan, domani sarà la volta di Manchester City-Real Madrid. E la domanda è solo una: quando e dove si giocherà la finale di Champions League? E dove vedere questa partita, la finalissima, in diretta tv e streaming?

Quando e a che ora si gioca la finale di Champions League?

La finalissima di Champions League è in programma sabato 10 giugno e si giocherà presso l’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21.00 CET (22.00 locali). L’impianto è stato aperto nel 2002, è lo stadio di casa della nazionale turca e si trova nella zona di Başakşehir della città, a ovest del Bosforo: ha una capienza di oltre 75.000 posti a sedere e ha già ospitato la finale di una competizione UEFA. Era il 2005 quando proprio lì il Liverpool ha battuto il Milan ai rigor, dopo essere andato all’intervallo sotto per 3-0.

Dove vedere la partita in tv, Sky, Dazn o Mediaset?

La finale di Champions League verrà trasmessa in chiaro, quindi gratuitamente e disponibile a tutti, su Canale 5: sabato 10 giugno basterà sintonizzarsi per seguire la partita, l’ultima, di questo torneo. Ma non solo. Il match, attesissimo, sarà disponibile in diretta tv, ma in questo caso per gli abbonati, su Sky e in streaming sui portali Sky Go e Now.

Chi giocherà la finale di Champions League

Al momento, non sappiamo chi si giocherà la finale. Questa sera verrà decretata la prima finalista: a sfidarsi, in campo al San Siro di Milano, Inter-Milan. Nella semifinale di andata i neroazzurri hanno battuto i rossoneri 2-0. Per quanto riguarda Real Madrid Manchester City, invece, il risultato è stato 1-1. E l’ultima parola ancora non è detta.

Seguiranno aggiornamenti