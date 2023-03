Come sta Daniele Scardina oggi? Le condizioni di salute del pugile

Daniele Scardina non è più in pericolo di vita. Il 30enne pugile professionista, il 28 febbraio scorso, ha avuto un malore per il quale si è temuto il peggio. Il giovane sportivo è stato operato d’urgenza alla testa e dopo un mese esatto è finalmente potuto uscire dalla terapia intensiva.

Il messaggio del fratello del pugile che rassicura i suoi fan

A dare la notizia è stato il fratello Giovanni in un messaggio: “Le condizioni di Daniele continuano a migliorare. La battaglia non è finita, però non è più in pericolo di vita. Impossibile trovare parole per ringraziare l’équipe medica della terapia intensiva dell’Istituto clinico Humanitas. Impossibile è anche descrivere la gratitudine che proviamo per il nostro Dio che ha accompagnato i medici, Daniele e tutti noi”.

I ringraziamenti a quanti gli sono stati vicini in questo periodo difficile

Non dimentica il sostegno che i fan di Daniele hanno dato a lui, alla famiglia e a Daniele stesso in questo periodo difficile, Giovanni, infatti, ha speso un pensiero per tutti coloro che si sono stati in questo periodo difficile e ha ringraziato “per la vicinanza che ci avete dimostrato camminando al nostro fianco in questo terribile momento. È bello sapere che tantissime persone hanno avuto un pensiero per mio fratello. La strada è in salita, ma abbiamo fede. Unitevi a noi in preghiera, Daniele, e noi con lui. Comincia un’altra tappa del percorso di recupero di Daniele che però può guardare al domani certo di essersi lasciato alle spalle una brutta avventura”.

Sembra finalmente essersi buttato alle spalle quel pomeriggio di quattro settimane fa Daniele Scardina che durante un allenamento, nel centro sportivo Corsico, in provincia di Milano, ha avuto un malore per il quale sono scattati i soccorsi e il 30enne è stato operato d’urgenza. Adesso inizia per lui un’altra sfida: l’impegno per il recupero.