Come sta Daniele Scardina? Cosa è successo al pugile

Daniele Scardina, il 30enne noto pugile italiano, famoso anche per la sua storia d’amore con Diletta Leotta, è stato operato d’urgenza nella serata di ieri 28 febbraio, al cervello a causa di un malore. Come sta ora? Quali sono le sue condizioni attuali? Andiamo a vedere cosa è successo.

Cosa è successo

L’intervento chirurgico è andato bene, ma attualmente il campione di pugilato si trova in coma e le prossime ore saranno decisive per lo sportivo. Bisognerà aspettare ancora un po’ prima di conoscere le reali condizioni di salute di Daniele.

Il 30enne si stava allenando quando ha avuto un malore. Il suo era un allenamento in vista dell’appuntamento del 24 marzo all’Allianz Cloud di Milano, nel quale avrebbe debuttato nei mediomassimi. Tutto sembrava andare per il meglio per il pugile quando, a un certo punto, mentre si trovava negli spogliatoi s’è accasciato a terra. I presenti hanno raccontato che Daniele Scardina ha avuto un malore all’orecchio e alla gamba e poi ha perso i sensi.

La corsa in ospedale e l’intervento chirurgico d’urgenza

Il suo manager è certo che nella seduta di allenamento non sia successo nulla che potesse far presagire quanto successo poco dopo. Eppure poco dopo la fine della sessione, intorno alle 17, quando ha raggiunto lo spogliatoio s’è sentito male. Era il 28 febbraio quando il campione è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. Una situazione estremamente seria per la quale l’equipe medica si è adoperata senza perdere tempo.

Daniele, secondo i primi accertamenti sanitari, ha avuto una emorragia cerebrale estesa, ma al momento non se ne conoscono i motivi. Il 30enne stato subito sottoposto a intervento chirurgico che è andato avanti per diverse ore. Solo alle 23 il campione di pugilato è uscito dalla sala operatoria. Nonostante l’operazione sia riuscita, i medici non si pronunciano ancora in merito, le prossime ore sono decisive.