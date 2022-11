Come sta Lorenzo Pellegrini dopo l’infortunio al derby Roma-Lazio: lesione muscolare, torna nel 2023

Le cose purtroppo in casa AS Roma non vanno molto bene, e questo non solamente per il Derby e il suo risultato finale che ha visto una certa batosta da parte dei biancocelesti della Lazio. La beffa, questa volta, è stata doppia per la squadra dello special one José Mourinho: infatti, oltre alla clamorosa sconfitta sul campo, i giallorossi hanno perso un’altra importante pedina: Lorenzo Pellegrini, uscito all’inizio del secondo tempo del derby per un fastidio muscolare ai flessori della coscia destra.

Doppia beffa per la Roma: fuori Pellegrini fino al 2023

Il danno è importante, in considerazione del fatto che sarebbero già mancati alcune pedine importanti: come Dybala, Wynaldum e Spinazzola. Gli esami, poi, hanno dato la conferma definitiva: una lesione di primo grado, che, traducendo, significa che lo rivedremo nel 2023, in considerazione anche del fatto che il 13 novembre il campionato si fermerà per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar. L’assenza di Pellegrini proprio non ci voleva per la squadra di Mourinho, già in parte menomata da altre assenze. Le ultime partite dell’anno, allora, saranno molto ardue: contro il Sassuolo mercoledì 9 e contro il Torino domenica 13. Durante il derby di ieri, il suo posto era stato preso da Volpato, comunque uno dei più positivi in una serata da dimenticare per i giallorossi. L’altra possibilità sarebbe quella di schierare Zaniolo alle spalle del doppio centravanti Abraham-Belotti.

Le condizioni di Pellegrini: aggiornamento

Ecco allora che i primi esami hanno confermato le paure e i timori iniziali: per Lorenzo Pellegrini si tratta di lesione muscolare. Il capitano della Lupa, costretto nella serata di Derby ad abbandonare il campo, aveva percepito un certo fastidio al flessore destro. Ora, però, per rivederlo in campo Mourinho dovrà aspettare il 2023. Il capitano non sarà presente, come detto, ai match con Sassuolo e Torino prima della sosta per il Mondiale.