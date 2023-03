Come sta Pellegrini dopo l’infortunio? Ultime news sul capitano della Roma

Come in molti hanno avuto modo di apprezzare di persona, i giallorossi hanno ottenuto uno splendido risultato nell’ultimo match valido per l’Europa League contro la Real Sociedad nella gara d’andata degli ottavi. Tuttavia, il 2-0 che ha ha messo al sicuro il risultato per la squadra di Mourinho ha avuto un certo prezzo: due seri infortuni, Lorenzo Pellegrini e Andrea Belotti.

Buona la Roma, ma due infortuni contro la Real Sociedad

Partita emozionante, sentita, con un risultato davvero fenomenale. Ma il successo, anche quello strameritato, ha sempre un prezzo. E questa volta è stato molto salato. I due goal e la vittoria della Roma sono costati a Mourinho ben due infortuni seri, quelli di Pellegrini e Belotti. Nel dettaglio, il primo ha riportato ben 30 punti di sutura, che gli costerà l’assenza con il Sassuolo, sebbene ci siano però delle speranze per il ritorno. Per quanto riguarda l’attaccante, invece, pare addirittura che si sia rotto il polso.

Le condizioni di Pellegrini

Una cosa è certa per il momento: Lorenzo Pellegrini sarà costretto a fermarsi per un po’ di tempo. Il capitano della Roma, infatti, dopo l’impatto, ha riportato una ferita lacero contusa nella zona fronto-parietale. Il problema non è da poco, è serissimo: di fatto, la ferita ha costretto i medici a mettergli 30 punti di sutura. Non sarà presente con il Sassuolo neppure domenica prossima. Poi, nella giornata di lunedì 13 marzo, verrà valutata nuovamente la sua condizione di salute. Ad ogni modo, la sua speranza è che possa esserci nel match di ritorno con la Real Sociedad (in programma giovedì 16 marzo). Che il problema fosse serio, del resto, lo si era capito sin da subito: il sangue usciva a fiotti, e il calciatore dopo le prime cure era uscito dal campo, finendo direttamente a Villa Stuart dove ha trascorso la notte. Gli esami, poi, per fortuna, hanno scongiurato l’eventualità di un trauma cranico. Verrà dimesso in giornata.

Come sta Belotti

Notizie non felice, poi, come dicevamo, anche per Belotti, l’attaccante infatti ha riportato un infortunio al polso nel match con la Real Sociedad. L’esito è ”frattura del polso”. Nella mattinata ha effettuato gli esami strumentali che hanno evidenziato il trauma. Anche lui, con il Sassuolo, sicuramente non ci sarà.