Derby Lazio-Roma, i biglietti della curva Sud con il nome di Maestrelli: è polemica

Certo la questione è ormai vecchiotta. La novità consiste nel fatto che ora, il nome di Tommaso Maestrelli è stampato nero su bianco anche sui biglietti venduti per il prossimo imminente Derby Lazio-Roma, previsto per domani. E così, ai romanisti non è sfuggito il fatto che il loro posto in curva Sud porti proprio il nome dello storico allenatore del primo scudetto della Lazio. Ovviamente la cosa ha suscito molto più che una semplice ilarità.

Francesco Totti per l’emergenza abitativa a Roma: il residence a Tor Tre Teste per ospitare i senzatetto

Derby Lazio-Roma: la polemica sul cambio nome della Curva Sud sui biglietti

Ci si chiede, insomma: “Dov’è la Curva Maestrelli?”, ma lo sanno fin troppo bene. O forse, c’è davvero chi rimane incredulo. La colpa, come dicevamo, è dei biglietti in mano agli oltre 23.000 tifosi giallorossi che proprio nella giornata di domani saranno presenti allo Stadio Olimpico per occupare la zona a loro riservata dalla Lazio padrona di casa. Il problema sta tutto qui, perché non si fa nessun riferimento alla Curva Sud, e quindi al nome ufficiale del settore dell’impianto del Foro Italico che rappresenta un riferimento simbolico, ancor prima che spaziale, per il tifo giallorosso. Tra sgomento, sorpresa e ilarità, c’è chi afferma sui social: “Curva Maestrelli, mai sentito questo nome”. Oppure, chi invece è in vena di battute, e riesce a strappare una risata anche al tifoso più colpito nell’orgoglio: “Forse ho comprato il biglietto per un’altra partita”.

”Tommaso Maestrelli? Mai sentito questo nome”

La dicitura è netta, diretta, sembra una sfida al proprio credo: Curva Maestrelli, ingresso 19. Certo, battute a parte, la rabbia è tanta tra i tifosi che si sono ritrovati anche sul biglietto tale nome, e poi proprio in vista del derby previsto per la giornata di domani, 19 marzo 2023, alle ore 18.00. Ma il fatto in sé, il cambio nome, non è una novità. Lo scorso ottobre 2022, il cambio nome era già avvenuto, ma forse la cosa non era stata ancora metabolizzata e realizzata. Certo, impossibile non immaginare il ”rosico”, per utilizzare una terminologia autoctona, ma forse un potrebbero rasserenare le parole usate dal figlio di Tommaso Maestrelli, proprio in occasione delle prime polemiche sorte in quel 2 ottobre 2022. Massimo Maestrelli disse: “Le polemiche per l’intitolazione della Curva Sud a mio padre? Mi è sempre piaciuto lo sfottò tra Roma e Lazio, e anche babbo si divertiva e apprezzava. Lui aveva tantissimi tifosi romanisti con cui si divertiva, si scambiava opinioni. E’ un sacrilegio per loro, lo so. Però mio padre aveva giocato anche nella Roma per tre anni, quindi diciamo che un 80% è Lazio e un 20% è Roma”.