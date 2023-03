Dove vedere Roma Juventus in tv, Sky o DAZN? Canale e orario

È in arrivo la venticinquesima giornata di serie A che mette in campo un attesissimo scontro: quello tra Roma e Juventus. Il risultato della partita sarà decisivo per il futuro delle due squadre di calcio e definirà la formazione della classifica nelle prossime, decisive, settimane di gioco. Ecco dove e quando andrà in onda la partita e come seguirla in diretta tv: su quale canale sintonizzarsi, Sky o DAZN?

Dove vedere Roma Juventus?

L’attesissima partita verrà trasmessa su DAZN, quindi i tifosi e gli appassionati che non vogliono perdersi l’incontro dovranno collegare la propria smart TV a internet e accedere dall’app della piattaforma, dopo aver sottoscritto un regolare abbonamento. Chi non dispone di una smart TV può collegarsi all’app di DAZN attraverso una console di gioco come la Playstation o Xbox. Un’altra alternativa è quella di utilizzare piattaforme di collegamento come Google Chromecast, Amazon fire stick e Tim Vision Box. La partita può essere vista anche in streaming sulla piattaforma ufficiale di DAZN da pc, tablet, iPad o cellulare.

Canale e orario della partita

La partita si giocherà domenica 5 marzo alle ore 20:45, la squadra della capitale giocherà in casa presso lo Stadio Olimpico di Roma, in cui è prevista un’affluenza di migliaia di persone. La tensione per l’incontro è molto alta, mentre lo spirito della Juventus è buono, dato che arriva da una vittoria 4-2 dal derby della scorsa settimana. La squadra giallorossa, invece, arriva da una dura sconfitta con il Cremona. L’ultimo incontro Roma Juventus risale ad aprile 2022 e si è concluso con un pareggio 1-1, come andrà questa volta?

Formazioni in campo

Sono aperte le scommesse sulle formazioni, i tifosi hanno già iniziato il toto-nomi, ma Mourinho e Allegri vanno dritti per la loro strada e rimangono fedeli alle loro strategie. L’allenatore della Roma ha deciso di continuare con la sua difesa a 3, mentre il tecnico della Juventus ha proposto un 3-5-2. Come riporta il sito Goal, le probabili formazioni sono: