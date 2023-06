Europei U21 Italia-Norvegia: formazioni, orario e dove vedere la partita in tv

L’Italia Under 21 si gioca tutto oggi, mercoledì 28 giugno, contro la Norvegia, nella terza e ultima giornata del girone D degli Europei di categoria. Gli azzurrini del ct Paolo Nicolato devono vincere e sperare che non ci sia il biscotto tra Francia e Svizzera, le altre due squadre in corsa per i quarti di finale. In palio c’è anche un posto per le Olimpiadi di Parigi 2024, che verranno assegnate alle prime tre squadre europee del torneo. Una sfida da dentro o fuori, con tante variabili e incognite, che metterà alla prova il carattere e la qualità degli azzurrini.

Italia- Norvegia: le combinazioni

L’Italia ha 3 punti in classifica, frutto della sconfitta all’esordio contro la Francia (1-0) e della vittoria sofferta contro la Svizzera (3-2). La Francia è in testa con 6 punti, seguita da Svizzera e Italia a 3, con la Norvegia ancora a zero. Per avere la certezza di passare il turno, l’Italia deve battere la Norvegia e sperare che la Svizzera non vinca contro i francesi. Potrebbe bastare anche un pareggio, ma solo qualora la Francia non perdesse contro gli elvetici. In tutti gli altri casi si dovrebbero valutare una serie di combinazioni basate sulla differenza reti e sui gol segnati negli scontri diretti. Due i risultati che manderebbero a casa l’Italia anche in caso di vittoria: vittoria per 3-2 o 4-3 della Svizzera contro la Francia.

Le formazioni

Il ct Nicolato dovrebbe confermare il modulo 3-5-2, con qualche cambio rispetto alla partita con la Svizzera. In porta torna Carnesecchi, dopo il turno di riposo concesso a Plizzari. In difesa Okoli prende il posto dello squalificato Lovato, mentre Pirola e Scalvini completano il terzetto arretrato. A centrocampo Miretti sostituisce Frattesi, affiancando Ricci e Tonali, mentre sulle fasce agiscono Bellanova e Parisi. In attacco Gnonto fa coppia con Pellegri, preferito a Raspadori. La Norvegia, allenata da Smerud, dovrebbe schierarsi con un 4-3-3, con Klaesson tra i pali, Sebulonsen, Heggheim, Daland e Wolfe in difesa, Mannsverk, Kitolano e Hove a centrocampo, Bobb, Botheim e Ceide in attacco.

Orario e tv

Italia-Norvegia Under 21 si gioca alle ore 20:45 alla Cluj Arena di Cluj, in Romania. Il match viene trasmesso in chiaro in diretta su Rai1 ed è disponibile la diretta streaming su Raiplay. In contemporanea si gioca Svizzera-Francia allo stadio Constantin Rădulescu di Cluj-Napoca.

L’Italia Under 21 si gioca il tutto per tutto contro la Norvegia, in una partita che vale un sogno olimpico e un passo avanti verso il titolo europeo. Gli azzurrini dovranno dimostrare di avere la grinta e la personalità necessarie per affrontare una sfida decisiva, senza farsi condizionare dal risultato dell’altra partita del girone. La Norvegia è una squadra ostica, ma non imbattibile, e l’Italia ha le carte in regola per imporsi sul campo. Sarà una serata di emozioni forti, con tanti scenari possibili e un solo obiettivo: vincere.