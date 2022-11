Formula 1, dove e a che ora vedere il GP di Brasile 2022: date, diretta tv (streaming) e replica su TV8

La Formula 1 è pronta per ritornare nuovamente in pista, e in grande stile, con il GP di Brasile 2022 previsto nei prossimi giorni. Dopo la la sosta per il penultimo round della stagione si riparte nuovamente con il rombo dei motori per le competizioni di questo imminenti fine settimana: da venerdì 11 a domenica 13 novembre infatti il Mondiale di Formula 1 2022 si svolgerà sullo storico circuito Carlos Pace di Interlagos a San Paolo per il GP del Brasile.

Formula 1, il GP di Brasile 2022

Ma il programma, attenzione, per questo ventunesimo round stagionale non è quello solito a cui siamo stati abituati: nella giornata di venerdì si disputerà la prima sessione di prove libere (FP1) e le qualifiche, nella giornata di sabato le Libere 2 e la Gara Sprint, e infine domenica ci sarà la gara da 71 giri. Il fuso orario giocherà brutti scherzi a noi italiani, ma non per questo gli appassionati rinunceranno a seguire tutto il grande evento, anche perché ci si aspetta una grande reazione da parte della Ferrari, certamente intenzionata a porre fine alla supremazia di Max Verstappen e della Red Bull. Ecco, allora, il programma nel dettaglio.

Formula 1, il programma: venerdì 11 novembre le prove libere e le Qualifiche

Le prove libere Formula 1 per il Gran Premio del Brasile inizieranno domani, venerdì 11 novembre 2022: le Libere 1 ad Interlagos sono in programma per le ore 16:30 (ora italiana). Successivamente si passerà, poi, alle Qualifiche, divise tra Q1, Q2 e Q3, che sanciranno la pole position e la griglia di partenza per la Sprint Race prevista per il sabato. Le prove libere e le qualifiche saranno in diretta su Sky.

La Sprint Race: sabato 12 novembre

Il programma e le competizioni proseguiranno anche sabato 12 novembre, dunque, con le FP2 che cominciano alle ore 16:30 italiane, ancora una volta un orario comodo, nonostante il fuso orario. Questa seconda sessione di Prove Libere precederà l’ultima Gara Sprint stagionale la cui partenza è fissata, invece, per le 20:30 (sempre ora italiana), trasmessa in diretta da Sky.

La gara di domenica 13 novembre

E poi, arriva il vero GP: domenica 13 novembre ci sarà la gara ufficiale sul circuito Carlos Pace di Interlagos a San Paolo, che andrà in diretta a partire dalle ore 19.00 (in Italia). Anche in questo caso la gara ufficiale sarà trasmessa in diretta da Sky.