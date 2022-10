Formula 1, GP Stati Uniti: dove vedere in tv prove libere, qualifiche e gara. Il calendario completo e gli orari

Ci siamo, manca poco all’appuntamento con la Formula 1! Dopo una settimana di pausa ecco che la nota e seguita competizione torna, letteralmente, in pista: da venerdì 21 a domenica 23 ottobre, si disputerà il mondiale di Formula 1 sul circuito delle Americhe di Austin per il moto GP degli Stati Uniti.

Formula 1, al via il GP degli Stati Uniti: programma e orari

Come di consueto, il programma prevede che le prime due sessioni di prove libere vengano disputate il venerdì mentre il sabato è la volta delle libere 3. Alla domenica spettano invece le qualifiche e la gara vera e propria. Nonostante il programma rimanga il medesimo di sempre, quello al quale gli affezionati di questo sport sono abituati ormai da sempre, a cambiare saranno gli orari. Complice il fuso orario, infatti, gli orari delle competizioni, per noi italiani, potranno non essere quelli canonici.

Le prove libere e le qualifiche

Come anticipato, la prima sessione di prove libere del GP degli Stati Uniti si terrà venerdì 21 ottobre alle ore 21:00, ora italiana. Successivamente, i piloti torneranno in pista per le FP2 che inizieranno, per l’Italia, alle ore 00:00 di sabato 22 ottobre. Per quel che riguarda le qualifiche esse inizieranno sabato 22 ottobre alle 21:00, ora italiana. Le libere 3 rappresentano lo step immediatamente precedente le qualifiche che invece avranno luogo alle 00:00 e saranno, pertanto, a cavallo della giornate di sabato e domenica.

La gara finale

Infine, la gara finale del GP degli Stati Uniti si disputerà domenica 23 ottobre alle ore 21:00, ora italiana, quando i piloti saranno pronti a dare il tutto per tutto pur di vincere.