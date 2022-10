Formula 1, dove e a che ora vedere il GP di Messico in tv (diretta e streaming): la replica su TV8

Si avvicina alla fine la stagione 2022 di Formula 1, con i piloti pronti a correre al circuito dell’Autodromo Hermanos Rodríguez, per segnare la terzultima tappa del Gran Prix. Una garantitosi la vittoria del Mondiale, Max Verstappen non smette di perseguire altri personali obiettivi: con la gara messicana, vuole raggiungere il maggior numero di vittorie all’interno di una stagione F1. Sarà una banco di prova anche per le Ferrari, con le Rosse che, perse anche quest’anno la possibilità di giocarsi i titoli per piloti e costruttori, proveranno a riscattarsi in attesa della prossima stagione.

La gara di Formula 1 in Messico

Come anticipato, la gara si svolgerà presso all’Autodromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico. Un circuito storico, dove grandi campioni della F1 si sono imposti nella storia di questa tipologia di gara automobilistica: Jim Clark; John Surtees; Graham Hill; Nigel Mansell; Alain Prost; Ayrton Senna; Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Tra questi, non può mancare, nonostante la giovane età, anche la presenza di Max Verstappen, vincitore già due volte sul circuito di Città del Messico, in compagnia di Hamilton, Mansell, Prost e Clark.

Ma l’Hermanos Rodríguez è anche il terreno dei record: qui si è visto il record di velocità per una F1, con il pilota finlandese Valtteri Bottas che raggiungerà i 372,5 km/h a bordo della sua Williams. Il record di giro sul circuito appartiene a Max Verstappen, che una volta ha fatto fermare riprende dal cronometro i suoi 1’14″758. Stasera, 28 ottobre, dalle ore 20 sarà possibile seguire le prove libere su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW.

Fino domenica 30 ottobre, questo un appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Domenica alle 21, live dall’autodromo Hermanos Rodríguez, Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero commenteranno la gara della Formula 1 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, in streaming su NOW e in differita su TV8.

Il programma del Gp del Messico

Il 28 ottobre vedremo in televisione:

Ore 8.30: conferenza stampa piloti (replica)

Ore 11: conferenza stampa piloti (replica)

Ore 19.45: Paddock Live

Ore 20: F1 – prove libere 1

Ore 21: Paddock Live

Ore 22.45: Paddock Live

Ore 23: F1 – prove libere 2

Ore 00.30: Paddock Live.

Il 29 ottobre:

Ore 9.55: F1 – prove libere 2 (replica)

Ore 12.10: F1 – prove libere 2 (replica)

Ore 18.45: Paddock Live

Ore 19: F1 – prove libere 3

Ore 20: Paddock Live

Ore 20.15: conferenza stampa team

Ore 21: Paddock Live

Ore 22: F1 – qualifiche (in differita su TV8)

Ore 23.15: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live Show.

Domenica 30 ottobre: