Formula 1 GP Canada oggi 18 giugno 2023 su Sky e TV8: orari e dove vederlo in diretta tv

Oggi andrà in onda la Formula 1 del Gran Premio in Canada e tutti i tifosi sono pronti a seguire una delle gare più attese prima dell’estate. Oggi, 18 giugno 2023 verrà trasmessa la corsa anche in chiaro, oltre ad essere visibile in streaming online. Ecco tutte le informazioni utili per seguirla e vederla in diretta TV.

Formula 1 GP Canada

Oggi si torna in pista con la Formula 1 del Gran Premio in Canada. L’orario della partenza è alle 20, secondo il fuso orario italiano. I primi tre in gara sono: Verstappen, Hamilton e Alonso. Chi vincerà la gara di oggi? Ancora non lo sappiamo, ma nel frattempo, ecco tutta la griglia di partenza dei piloti, come riporta anche Fanpage:

1ª fila: 1. Max Verstappen (Red Bull); 2. Fernando Alonso (Aston Martin);

2ª fila: 3. Lewis Hamilton (Mercedes); 4. George Russell (Mercedes);

3ª fila: 5. Nico Hulkenberg (Haas)**; 6. Esteban Ocon (Alpine);

4ª fila: 7. Lando Norris (McLaren); 8. Oscar Piastri (McLaren);

5ª fila: 9. Alexander Albon (Williams); 10. Charles Leclerc (Ferrari);

6ª fila: 11. Carlos Sainz (Ferrari)*; 12. Sergio Perez (Red Bull);

7ª fila: 13. Kevin Magnussen (Team Haas); 14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo);

8ª fila: 15. Pierre Gasly (Alpine); 16. Lance Stroll (Aston Martin)*;

9ª fila: 17. Nyck De Vries (AlphaTauri); 18. Logan Sargeant (Williams);

10ª fila: 19. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)*; 20. Guanyu Zhou (Alfa Romeo).

Orari e dove vedere la gara in tv

Dov’è possibile seguire la gara? Sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky e in streaming su Sky Go e Now, sono tutte piattaforme che richiedono un abbonamento. Su Sky a partire dalle 18.30 andrà in onda un servizio sul pre-gara. L’alternativa è seguire la gara in differita, ma in chiaro, su TV8. Sarà uno spettacolo da non perdere anche per la particolarità della pista su cui si svolgerà la corsa. Si tratta, infatti, del circuito Gilles Villenueve di Montreal, intitolato così in onore del celebre pilota canadese. Si tratta di un tracciato molto veloce con ben 14 curve in totale.

Condizioni della gara di oggi

Il meteo di oggi non sembra dei migliori per la gara e potrebbe interferire con la corsa dei piloti. Nonostante tutto il giorno dovrebbe esserci un cielo chiaro e poco nuvoloso, è attesa qualche pioggia durante il pomeriggio. L’asfalto potrebbe bagnarsi, essendo così molto scivoloso e peggiorando le condizioni di gara. L’asfalto umido interferisce con l’attrito delle gomme, quindi i piloti dovranno mantenere la massima concentrazione.