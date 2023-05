GP Imola annullato per il maltempo: niente gara domenica 21 maggio 2023

L’ondata di maltempo che si sta abbattendo sull‘Emilia Romagna sta mettendo in ginocchio la regione e non è certamente priva di conseguenze. Rientra tra quest’ultime anche l’annullamento ufficiale del GP di Imola. Infatti, dopo una valutazione dell’autodromo e dell’area circostante, la FIA ha deciso di annullare il Gran Premio che era previsto per il prossimo 21 maggio.

La notizia è stata diffusa sui social dall’account Formula 1 con nota, avente l’obiettivo di informare gli appassionati di questo sport affinché non si recassero ad Imola per seguire il Gran Premio. Gran Premio che di fatto per via delle pensate ondata di maltempo e nubifragi che sta flagellando la regione è stato annullato e rinviato a data da destinarsi. La gara di Formula 1 era prevista per la prossima domenica, ovvero il 21 maggio.

La nota

“La decisione è stata presa per la sicurezza del tifosi e dei team. Non è giusto provocare ulteriori pressioni sulle autorità locali e sulle forze impegnate nell’emergenza”, si legge nella nota dove poi si aggiunge: “la comunità della F1 vuole esprimere la propria vicinanza alla popolazione e alle comunità colpite dai recenti eventi dell’Emilia Romagna. Rendiamo anche un tributo a tutti gli operatori del soccorso che stanno facendo tutto quanto in loro potere in questo momento di necessità.

Dopo colloqui con il presidente della Fia, i ministri competenti, il presidente della regione, l’Aci, il sindaco della città e gli organizzatori, è stata presa la decisone di non svolgere il Gran Premio. La decisione – viene specificato – è stata presa per l’impossibilità di condizioni di sicurezza per i tifosi, i team e il nostro personale. È la cosa giusta da fare considerata la situazione delle città e dei paesi della regione. Non sarebbe stato giusto portare ulteriore pressione sulle autorità locali e sulle forze di soccorso in un momento difficile“, si conclude.