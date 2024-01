Lazio-Roma, le pagelle: Zaccagni gol e figlio in arrivo 7. Lukaku inesistente 5

Attesissimo derby della Capitale tra Lazio e Roma valido per i quarti di finale di Coppa Italia, in palio l’accesso alle semifinali del torneo.

Il gran giorno del derby Lazio Roma è finalmente arrivato: una stracittadina dal sapore particolare perché in ballo c’era anche e soprattutto il passaggio del turno. Un match da dentro o fuori: e un derby in queste circostanze è merce rara. Il che lo ha reso ancor più atteso.

In questa stagione il cammino delle romane è stato costellato da alti e bassi, specie in campionato. Per questo la partita di oggi, con fischio di inizio alle ore 18.00, rappresentava un’occasione da non farsi sfuggire. Tanto per la Lazio, quanto per la Roma.

Lazio Roma Coppa Italia, la partita: biancocelesti avanti di rigore

Biancocelesti reduci in campionato dal bel successo di Udine mentre i giallorossi hanno impattato contro l’Atalanta nel big match di domenica sera. Questo per quanto riguarda il campionato. Sarri senza Immobile si affida a Castellanos mentre Mourinho può contare sul tandem titolare in attacco mentre in difesa sono molte le defezioni.

Nel primo tempo il match è rimasto sostanzialmente bloccato e di vere occasioni da gol praticamente non se ne sono viste ad esclusione di qualche lampo sporadico (si veda alla voce Dybala ma anche a quella di un propositivo Lazzari). A spiccare nel reparto difensivo Mancini nella Roma autore di diverse chiusure importanti. Nella ripresa a spezzare l’equilibrio è il rigore di Zaccagni dopo il fallo fischiato a seguito dell’intervento di Huijsen in area.

Finale folle, tre espulsioni

Nel finale (recupero lunghissimo e infuocato) assalto della Roma ma il punteggio non cambia. In campo però succede davvero di tutto con ben tre cartellini rossi sventolati a Pedro, una furia su Paredes, e poi Azmoun e Mancini. La Lazio si qualifica così alle semifinali di Coppa Italia.

Voti Coppa Italia, le pagelle di Roma e Lazio

Vediamo ora le pagelle delle due squadre. Insufficiente Mourinho, troppo poco fa la sua Roma (al netto delle assenze) con il primo tiro praticamente soltanto nel finale con Belotti, meglio sicuramente Sarri che indovina l’assetto giusto per contenere i giallorossi. Voti: Mourinho 5, Sarri 6,5.

Lazio, Zaccagni il migliore

Mandas 6

Lazzari 6.5

E’ il più vivace della retroguardia laziale in avanti, autore di uno dei pochi sussulti nel primo tempo quando, dopo una serpentina pregevole, non riesce ad accendere il sinistro. Gara più che positiva comunque.

Patric 6

Partita ordinata per lui che era chiamato a gestire la pericolosa coppia d’attacco Dybala Lukaku. Esame superato.

Romagnoli 6

In un primo tempo bloccato non deve ricorrere agli straordinari, nel secondo tempo tiene bene soprattutto nel forcing finale giallorosso.

Vecino 6.5

La solita gara di sostanza, a centrocampo riesce a dire la sua.

Marusic 6

Fa il suo senza eccedere, gara sufficiente.

Guendonzi 6

Nel primo tempo prova ogni tanto a mettersi in proprio con i suoi tipici strappi ma di spazi ne trova pochi. Leggermente meglio nel secondo tempo.

Cataldi 6

Sufficienza meritata per una partita ordinata cercando di gestire le trame della sua squadra.

Anderson 6

Opaco nel primo tempo, cresce nel secondo. Ma resta al di sotto dei suoi standard.

Castellano 6

Sostituire Immobile non è facile, lui ci prova. Gara ordinata anche se priva di squilli.

Pedro 5

Brutto il suo gesto nel finale che gli costa l’espulsione.

Zaccagni 7, decisivo

Il suo gol vale il pass per la semifinale. Qualche spunto interessante anche nel primo tempo, ma la freddezza dal dischetto vale la partita. Decisivo.

Pellegrini 6

Subentrato, non sfigura. Attento nel finale incandescente dell’Olimpico.

Roma, Lukaku si accende troppo tardi

Rui Patricio 6.5

Spiazzato sul rigore, interviene prodigiosamente su un colpo di testa avversario nella ripresa. Incolpevole.

Hiujsen 5

Il suo fallo da rigore, rivisto al Var, costa alla Roma l’eliminazione. Errore fatale.

Mancini 6

Il migliore dei suoi, sempre attento. Nel finale di gara finisce anche lui coinvolto nel clima generale di fuoco e rimedia il rosso.

Kristensen 5

Qualche sbavatura nel primo tempo, soffre troppo le incursioni laziali.

Karsdrop 5

Male con Zaccagni, non riesce a pungere davanti.

Cristante 5.5

Spento rispetto al match contro l’Atalanta, si perde nella generale opacità della squadra mancando del consueto apporto ai compagni.

Paredes 5

Male in campo, male, malissimo per il gesto (brutto) che fa perdere la testa a Pedro. Serata da dimenticare

Bove 6

Al livello di impegno nulla da dire, è uno dei pochi a salvarsi. Al minuto 76 viene centrato in pieno da una bottiglia. Gesto vergognoso.

Zalewski 5.5

Non incide.

Dybala 6

Nel primo tempo è l’unico che prova ad accendere la luce. Forse sfrutta male l’occasione da calcio piazzato verso il finire di frazione. Nel secondo tempo cala.

El Shaarawy s.v.

Lukaku 5 – Si accende troppo tardi

Se quella rovesciata nel finale fosse entrata staremmo parlando di un’altra partita. Ma l’attaccante della Roma si accende troppo tardi e il bel gesto finale non basta per la sufficienza.

Azmoun 5

Entra in pieno recupero e si fa espellere, tirato dentro il parapiglia finale.

Belotti s.v.

Ci prova anche lui nel finale ma il suo tiro impatta contro i guantoni di Mandas.

Quando si giocano le semifinali di Coppa Italia, l’avversaria della Lazio

Adesso per la vincente del derby ci sarà un ultimo ostacolo prima della finalissima dell’edizione 2023 2024 della Coppa Italia. Ricordiamo che il match sarà ad andata e ritorno mentre l’ultimo atto sarà nuovamente a partita secca. Per quanto riguarda Roma e Lazio, le romane erano legate alla partita tra Juventus e Frosinone in programma domani, giovedì 11 gennaio 2024, con fischio di inizio alle 21.00.

Chi vincerà dunque tra queste due squadre affronterà pertanto la Lazio. Per quanto riguarda il calendario della Coppa Italia Frecciarossa le semifinali sono in programma tra il 3 e il 24 aprile mentre la finale si disputerà, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, il prossimo 15 maggio.

Le altre due semifinaliste

Dall’altro lato del tabellone troviamo invece la già qualificata Fiorentina che ieri sera ha superato, sebbene soltanto ai calci di rigore, il Bologna che a sua volta aveva eliminato l’Inter nel turno precedente (la formazione toscana aveva invece battuto il Parma sempre ai rigori, ndr). Ai viola toccherà una tra Milan e Atalanta che scenderanno in campo stasera.