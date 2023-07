L’Italia conquista la prima medaglia ai mondiali di nuoto: argento per Ruggiero e Cerruti

L’Italia conquista la prima medaglia ai mondiali di nuoto. Le azzurre Lucrezia Ruggiero e Linda Cerruti hanno conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali di nuoto a Fukuoka 2023 nell’artistico duo tecnico con 263.0334 punti.

La medaglia portata a casa da Lucrezia Ruggiero e Linda Cerruti è la prima dell’Italia a questi Mondiali. L’Oro è andato al Giappone con la coppia composta da Mashiro Yasunaga e Moe Higa con 273.9500 punti e bronzo alla Spagna con Iris Tio Casas e Alisa Ozhogina Ozhogin con 257.8368. Al quarto posto la Cina e in quinta posizione l’Austria.

Questa prima medaglia tutta italiana è arrivata alla chiusura della terza giornata dei campionati del mondo delle discipline acquatiche a Fukuoka. Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero hanno conquistato le giurie e ottenuto 263.0334 punti, di cui 165.6334 per gli otto elementi (cinque obbligatori, due ibridi e l’acrobatico iniziale) e 97.4000 per l’impressione artistica (coreografia e musica, performance e transizione).

Mondiali di nuoto a Fukuoka 2023: l’esordio vincente

“Siamo contente di quello che abbiamo fatto – dice Lucrezia all’Adnkronos- e considerando che questo è il nostro esordio mondiale come coppia è un ottimo punto di partenza. Non abbiamo fatto errori e il primo obiettivo l’abbiamo raggiunto”.

“Con l’introduzione delle nuove regole è uno sport completamente diverso – continua Linda – che non lascia spazio al minimo errore. E’ molto più stressante e anche l’ansia prima della gara è molto diversa. Io stessa, pur non facendo tutte le gare di prima, mi sento quasi più stanca perché mentalmente è davvero tosta. E’ come se fosse un tuffo che dura tre minuti e mezzo”.

Dopo la dieci chilometri femminile, la Germania trionfa anche in quella maschile con Florian Wellbrock che domina tornando sul gradino più alto del podio iridato da Gwangju 2019. Il bronzo mondiale dello scorso anno dietro agli azzurri, tocca in solitario in 1h50’40″3. Dietro di lui si piazza l’ungherese, vicecampione olimpico, Kristof Rasovszky in 1h50’59″0 che precede Oliver Klemet (1h51’00″8). Poi gli azzurri: il campione europeo e vice campione in carica Domenico Acerenza è quarto in 1h51’16″7, mentre l’iridato Gregorio Paltrinieri è quinto staccato di quasi un minuto in 1h51’40″7.