Mondiali in Qatar, quanto costano i biglietti per le partite e dove acquistarli: i prezzi

Si possono ancora acquistare i biglietti per assistere ai Mondiali in Qatar 2022? Quanto costano? E dove si possono trovare? Ecco le risposte a tutte queste domande per chi non vuole perdersi dal vivo l’appuntamento più importante del calcio.

Come vedere dal vivo i Mondiali in Qatar?

Assistere dal vivo ai Mondiali è un’esperienza da fare almeno una vola nella vita di ogni tifoso che si rispetti e allora, perché non farla proprio nell’edizione più particolare come Qatar 2022, in pieno inverno circondati da dune e sole? Per poter coronare questo sogno bisogna però avere in mano i biglietti dell’evento per le fasi finali dei Mondiali. Se si tifa una Nazionale in particolare sarà necessario munirsi di carta e penna e segnarsi per bene il calendario del Girone in cui è inserita e le sedi in cui verranno giocate le partite.

Poi, per la fase ad eliminazione diretta, mano al tabellone dove da tempo sono già segnate date, orari e stadi in cui si affronteranno ad eliminazione diretta le squadre qualificate dalla prima fase, fino alla finale del 18 dicembre. Ma come si possono acquistare i biglietti per Qatar 2022 e, soprattutto quanto costano i tagliandi dei Mondiali? Ecco di seguito tutte le informazioni per chi ha deciso di affrontare il viaggio e assistere dal vivo all’evento più importante di calcio.

Quanto costano i biglietti per le partite?

Ovviamente le fasce di costo variano molto, in base alla Nazionale che si decide di seguire, ai posti all’interno dello stadio che si scelgono, alla partita che si vuole tifare dal vivo (se è della fase a Gironi o ad eliminazione diretta). E tenere soprattutto a mente che ci sono anche altri costi, non modici, che riguardano spostamenti, hotel, oltre al viaggio di andata e ritorno rigorosamente in aereo.

Per il primo turno, ad esempio, ovvero quello della Fase a Gironi, si tratta di prezzi che oscillano tra i 250 e gli 800 riyal, la moneta locale del Qatar, e che corrispondono tra i 62 e i 200 euro per ogni incontro. Per la fase ad eliminazione, ovviamente, i prezzi aumentano, fino alla finale del 18 dicembre. Per assistere dal vivo e godersi i nuovi Campioni del Mondo i biglietti costeranno tra i 2.200 e i 5.850 riyal (tra i 550 e 1.460 euro).

Dove compro i biglietti?

I tagliandi per il Mondiale 2022 in Qatar messi a disposizione dalla FIFA sono quasi andati esauriti sin da subito: già a metà agosto risultavano venduti quasi due milioni e mezzo di biglietti. La prima fase si è aperta e conclusa all’inizio del 2022 con i tifosi che dovevano presentare domanda per vedersi assegnati i propri biglietti senza un ordine preciso e che sono passati ad una vera e propria estrazione nel momento in cui la domanda ha superato l’offerta di posti disponibili.

Poi è scattata la cosiddetta “seconda fase” di vendita che ha utilizzato un procedimento semplicissimo per assegnare ulteriori tagliandi: sono stati distribuiti in base all’ordine cronologico in cui i tifosi hanno fatto richiesta (sul modello “first come, first serve”). Ma è ancora possibile acquistare i biglietti per i Mondiali? La risposta è ovviamente sì perché in questi giorni è ancora attiva la “terza fase”, quella dei soliti ritardatari, denominata non a caso “Last Minute Sales Phase”.

Si trovano ancora i biglietti?

Una possibilità che la FIFA ha pensato di lasciare a disposizione di tutti fino al termine del torneo. Praticamente, si potranno acquistare i biglietti per i Mondiali anche durante il loro svolgimento, decidendo di volta in volta quando e dove vedere le gare, in base allo sviluppo delle stesse. Anche in questo caso, però, si osserverà il criterio “first come, first serve”, quindi prima si fa richiesta per i tagliandi molto maggiori saranno le probabilità di ricevere una conferma dalla FIFA.

Detto questo, dove si potranno acquistare i biglietti? Bisogna forzatamente passare per lo shop ufficiale presente sul sito della FIFA e adoperarsi per fare richiesta esclusivamente online. Per chi, invece, si trovasse già in Qatar e decidesse solamente oppure, ci si può recare fisicamente al “FIFA Main Ticketing Centre” che è presente nel “Doha Exhibition and Convention Centre” o al “Ticketing Centre” della “Ali Bin Hamad Al Attiyah Arena” di Al Sadd e procedere all’acquisto diretto.