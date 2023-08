Orario GP Belgio F1 domenica 30 luglio: dove vederlo in tv, griglia di partenza

Domenica 30 luglio si torna in pista, in programma il GP del Belgio: dove vedere la gara e a che ora. Tutte le informazioni.

Domenica 30 luglio spazio alla Formula 1. Il Gran Premio del Belgio è molto atteso anche per dare una sferzata al campionato costruttori: le nuove regole parlano chiaro. Più competitività e meno problemi. Quello a cui si deve tendere è un campionato all’insegna delle nuove tendenze con l’appeal di un tempo: la Ferrari lo sa e vuole rifarsi sulle Mercedes e non solo.

Ora nell’ultima tappa potrebbe avere qualche possibilità, visto che la Rossa parte dalla pole position con un Max Verstappen chiamato a rimportare dalla terza fila per proseguire la propria striscia positiva. Il tracciato delle Ardenne presenta mille insidie, ma può essere adatto per gli amanti della velocità in quanto ci sono alcuni punti in cui è possibile liberare l’acceleratore.

GP Belgio, orario e riferimenti della corsa: dove vedere il Gran Premio

Momenti in cui si deciderà la gara, perchè – se gestita bene – quella del Belgio può essere una gara chiave con momenti diversi e occasioni altrettanto importanti. La diretta per gli appassionati è a partire dalle 15.00 su Sky Sport e in differita su TV8 tre ore più tardi. Quindi, a partire dalle 18.00. In alternativa c’è OA Sport e anche SkyGo per gli abbonati.

Non resta che dare il gas: i motori già si stanno scaldando dopo le qualifiche di ieri. Non resta che scoprire se il Cavallino tornerà a imbizzarrirsi.