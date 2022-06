Pomezia, Federica Casalbore campionessa Italiana U18 nel nuoto pinnato (FOTO)

Federica Casalbore vince il titolo di Campionessa Italiana “Under18” nel nuoto pinnato. L’atleta è riuscita così a centrare un altro titolo nazionale importante e lo ha fatto nel centro federale Fipsas di Lignano Sabbiadoro dove nello scorso fine settimana si sono disputati i Campionati Italiani Estivi Assoluti di Nuoto Pinnato, manifestazione che ha visto tra l’altro un record di presenze con oltre 320 atleti partecipanti.

Il successo

L’atleta della New Line Pomezia 2 ha ottenuto il titolo italiano “Under 18” nei 1.500 metri monopinna, col tempo di 14’58”37, portando a casa tra l’altro anche il bronzo negli 800 metri con 7’46”18! Federica sarà ora concentrata sui prossimi appuntamenti in acque libere, che la vedranno impegnata durante l’estate, e che avranno il massimo appuntamento nel lago Viverone, in provincia di Biella, a fine luglio, dove sono in programma i Campionati Italiani della specialità.

