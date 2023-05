Quanto guadagna chi vince la Coppa Italia? Stasera Fiorentina-Inter, gli incassi delle squadre

Tutto pronto per la finale della Coppa Italia 2022-2023! Il fischio di inizio è previsto per questa sera a partire dalle 21 allo stadio Olimpico di Roma e vedrà fronteggiarsi l’Inter e la Fiorentina. Da tempo, lo stadio è sold out in occasione della partita. Vincere la Coppa Italia non significa “solamente” alzare in cielo un trofeo o ancora, ottenere direttamente il lascia passare per la prossima competizione dell’Europa League, vuol dire anche che il club che stasera trionferà guadagnerà 4,5 milioni di euro.

Finale Coppa Italia Inter-Fiorentina a Roma il 24 maggio 2023: strade chiuse e come cambia la viabilità

I guadagni della vincita della Coppa Italia

Da questa cifra sono, tuttavia, esclusi una serie di introiti economici come quelli derivanti dagli incassi del botteghino, il bonus previsto per la qualificazione alla finale di Supercoppa e gli introiti garantiti dalla UEFA per l’accesso diretto alla prossima edizione dell’Europa League. Inoltre, la Lega di Serie A ha previsto per la finalista perdente la cifra di 2 milioni di euro. Lo scorso anno la fina tra Inter e Juventus ha fatto registrare il record di incassi per la Coppa Italia, si trattava di oltre 5 milioni con lo stadio Olimpico che per l’occasione ha registrato il tutto esaurito. Tenendo il considerazione che anche quest’anno si è registrato il sold out e che i prezzi sono rimasti invariati è molto probabile che l’incasso sia simile.

I vantaggi

Chi vince la Coppa Italia ha altri due vantaggi: disputare la Supercoppa italiana la quale da diritto ad un gettone da 3,375 milioni a ogni finalista e l’accesso diretto alla prossima edizione di Europa League. Aspetto quest’ultimo che sarebbe importante e prezioso per entrambi i club che stasera sono pronti a dare il tutto per tutto pur di portarsi a casa l’ambito trofeo e tutto ciò che ne comporta. Dunque, chi vince la Coppa Italia guadagna poco meno di 10 milioni di euro a questi vanno poi aggiunti i 2,92 milioni di euro garantiti dalla Uefa come premio di partecipazione alla prossima edizione dell’Europa League.