Finale Coppa Italia in tv, Rai o Mediaset? Dove vedere stasera Fiorentina Inter

Finale Coppa Italia 2023, ci siamo, oggi è il gran giorno di Fiorentina Inter. All’Olimpico sono di scena due squadre che quest’anno sono riuscite ad arrivare fino in fondo alle competizioni extra campionato in cui erano impegnate: la Champions per i nerazzurri, la Conference League per i viola (appuntamento rispettivamente il 10 e 7 giugno prossimi). E adesso si sfideranno per la finale di Coppa Italia: entrambe poi, lo ricordiamo, si ritroveranno nei prossimi mesi per l’inedita formula della Supercoppa Italiana che coinvolgerà anche, com’è noto, il Napoli in attesa di capire chi arriverà secondo in Serie A.

Dove vedere oggi Fiorentina Inter in tv e in streaming

Stasera quindi, con fischio d’inizio alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma, Fiorentina e Inter scenderanno in campo per contendersi la Coppa Italia 2023. Chi non è riuscito ad acquistare un biglietto dovrà accontentarsi della diretta televisiva: quest’anno però, a differenza di quanto avvenuto negli ultimi anni, la Rai non ha ottenuto i diritti della manifestazione che è passata a Mediaset. La finale sarà trasmessa pertanto su Canale 5 in chiaro e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Probabili formazioni, ultime dai campi

A partire favorita, sulla carta, è chiaramente l’Inter che ha a disposizione sicuramente una rosa più ampia anche qualitativamente parlando; dall’altra parte la Fiorentina punterà sull’entusiasmo del gruppo che, non a caso, l’ha portata fino alla finale di Praga. Per i nerazzurri, che poi nel weekend avranno a disposizione il match point per la qualificazione in Champions, sicuramente in campo molti dei big tra cui Lukaku e Lautaro (vediamo se dal 1′ o a gara in corso). Per i viola in attacco probabile partenza dall’inizio per Cabral e Gonzalez. In mediana Bonaventura e Ambrabat.

“Mi sposo il giorno della finale di Champions League, mio marito vuole la tv in sala”, lo sfogo del una sposina col compagno dell’Inter (ilcorrieredellacitta.com)