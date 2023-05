Fiorentina-Inter, dove vedere la finale di Coppa Italia in tv e streaming: orari e canali

Fiorentina-Inter, l’attesa partita che si terrà domani 24 maggio alle ore 21, potrà essere seguita su Canale5 o in streaming su Mediaset Infinity. A competere per la finale di coppa italia saranno due squadre che si sono contraddistinte durante tutto il corso della ultima stagione.

Fiorentina-Inter. L’ipotesi di vittoria

Questa sfida potrebbe essere per la Fiorentina un grande ritorno alla gloria; con la sua vittoria, infatti, la squadra toscana porterebbe a casa la coppa dopo ben ventidue anni. Per l’Inter questa partita potrebbe, invece, rappresentare una conferma. Lo scorso 11 maggio 2022, infatti, questa squadra aveva vinto la competizione imponendosi sulla Juventus, arrivando fino ai tempi supplementari e vincendo con un 4 a 2. Sui social dell’Inter in queste ultime ore sono stati tanti i post che hanno ricordato e celebrato la loro scorsa vittoria; un buon augurio per ciò che avverrà domani. L’attesa è tanta da entrambe le parti, dunque, e in caso di pareggio nei due tempi di gioco, si passerà ai supplementari e poi, eventualmente, ai rigori.

Cosa vedremo domani sera

Domani sera la partita verrà disputata allo stadio Olimpico di Roma, con tecniche di ripresa di ultima generazione e ottiche cinematografiche, che consentiranno allo spettatore da casa di godere al massimo dello spettacolo proprosto in Tv. Ci sarà anche un drone per le riprese aeree, che accompagnerà per tutta la serata le immagini di ben 38 telecamere sul campo. Sono dispositivi professionali e ultraperformanti che daranno ancora più enfasi all’evento sportivo, già attesissimo dal pubblico e dalle due tifoserie avversarie.