Finale Coppa Italia Fiorentina-Inter: come raggiungere lo Stadio Olimpico mercoledì 24 maggio 2023

La Finale di Coppia Italia tra Fiorentina ed Inter che si svolgerà proprio allo stadio Olimpico è prossima. Vicinissima. Per i tifosi, ma anche per tutti gli appassionati di calcio è iniziato il conto alla rovescia in vista della finale di Coppa Italia che si disputerà proprio domani, mercoledì 24 maggio a Roma.

Quando inizia la Finale di Coppia Italia

Il fischio di inizio è fissato per le ore 21.00, e l’atmosfera è già moto carica e tesa. Coloro che saranno impossibilitati a raggiungere lo stadio capitolino, per vedere il match potranno sintonizzarsi in chiaro su Canale 5 e Mediaset Infinity+. Ma come fare per per raggiungere lo stadio Olimpico e il Foro Italico? Ecco qualche indicazione importante. In allegato, a fine articolo, ci saranno anche le indicazioni ”personalizzate” della Questura, sia per i tifosi dell’Inter sia per i tifosi della Fiorentina.

Finale Coppa Italia Inter-Fiorentina a Roma il 24 maggio 2023: strade chiuse e come cambia la viabilità

Come raggiungere il Foro Italico

Dunque, per raggiungere l’area del Foro Italico è possibile servirsi del comodo 2 (tram che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini) così come di ben 15 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini:

23 (via Pincherle-piazzale Clodio)

31 (stazione Laurentina/metro B-piazzale Clodio)

32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-stazione Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento)

69 (largo Pugliese-piazzale Clodio)

70 (via Giolitti/stazione Termini-piazzale Clodio)

89 (stazione Sant’Agnese metro B1-piazzale Clodio)

200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini)

201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini)

226 (Grottarossa-piazza Mancini)

280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense/fermata Piramide metro B-piazza Mancini)

301 (Grottarossa-Ponte Milvio-stazione Lepanto/metro A)

446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini)

628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina)

910 (stazione Termini-piazza Mancini)

911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini).

