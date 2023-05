Roma-Inter sabato 6 maggio allo Stadio Olimpico: formazioni, dove vedere la partita in tv e come cambia la viabilità

Cresce l’attesa per la partita che domani, sabato sei maggio, vedrà fronteggiarsi allo Stadio Olimpico il club giallo rosso di Mourinho e i neroazzurri di Simone Inzaghi. Il calcio di inizio è fissato per le 18 quando – in occasione della 34esima giornata di campionato – la Roma e l’Inter saranno pronte a scendere in campo. Ma come saranno composte le formazioni e quali le modifiche alla viabilità?

Il Napoli oggi vince lo scudetto se: ecco come deve finire la partita con l’Udinese

Roma- Inter domani all’Olimpico, le probabili formazioni

Per i neroazzurri in porta confermato Onana e davanti i difensori Darmian, Acerbi e Bastoni. Al centrocampo troviamo invece Brozovic, Barella e Mkhitaryan mentre sulla fasce Dumfries e Dimarco, a destra il primo e a sinistra il secondo. Per l’attacco invece Inzaghi potrebbe puntare sul duo Lukaku-Correa anche se la possibilità di inserire dall’inizio L. Martinez non è esclusa. Invece per quel che riguarda la probabile formazione della squadra di Mourinho essa non dovrebbe essere molto diversa rispetto alla partita disputata con il Monza, questo per via delle numerose assenze. Ad ogni modo, tra i pali Rui Patricio con Mancini mentre in difesa Ibanez e Cristante. In mezzo al campo il rientro di Matic dopo la squalifica e Bove. Ai lati invece Spinazzola e Zalewski. Unica punta Abraham mentre sulle trequarti Pellegrini e Solbakken.

La viabilità

In occasione della partita di domani all’Olimpico anche la viabilità subirà delle modifiche. Come si legge sul sito di Romamobilità: “Previsto il consueto piano con divieti di sosta, già molte ore prima delle partite, nelle strade intorno al Foro Italico. Per i tifosi della Roma con il biglietto per la gara, ci sono aree di parcheggio dedicate nelle zone di piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade. Possibili chiusure al traffico nell’area dello stadio nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi. Le chiusure non interesseranno, comunque, mezzi di soccorso e pronto intervento”.