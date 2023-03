Roma Sassuolo, Sky o Dazn? Orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

È tutto pronto per una nuova attesissima partita di serie A che vede sfidare i Giallorossi contro il Sassuolo. La partita sarà decisiva perché a questo punto del campionato ogni punto acquisito o perso fa la differenza in classifica. Ecco dove seguire il match e quali saranno le formazioni delle due squadre in campo.

Orario e quando si gioca Roma Sassuolo

Per la squadra della città capitolina è un periodo impegnativo perché questo è il loro terzo impegno consecutivo tra coppe e campionato. La Roma giocherà la partita in casa e sarà decisiva per definire i posti in classifica. Il big match si terrà domenica 12 marzo alle ore 18 allo Stadio Olimpico. All’andata c’è stato un pareggio e i giallorossi potrebbero essere particolarmente agguerriti per aggiudicarsi un posto in Champions League. Entrambe le squadre scenderanno in campo molto cariche: il team di Mourinho ha guadagnato tre punti contro la Juventus, mentre il Sassuolo ha battuto la cremonese.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN, per vederla dalla tv è necessario collegare la smart TV a internet e effettuare l’accesso attraverso l’app della piattaforma. Altrimenti, può essere vista anche in streaming su pc, tablet e smartphone sempre attraverso l’app dopo aver sottoscritto un abbonamento. Non solo, possono essere usate anche le console da gioco come Playstation e Xbox, oppure dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TimVision Box. DAZN ha affidato la telecronaca dell’incontro a Ricky Buscaglia e Manuel Pasqual.

Formazioni delle squadre

Le formazioni sono sempre un’incognita fino all’ultimo momento perché gli allenatori potrebbero cambiare in corso d’opera la strategia di attacco e difesa. Questo è anche un modo per confondere l’altra squadra e coglierla impreparata. Secondo i pronostici, come riporta Goal, le formazioni potrebbero essere: