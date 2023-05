Scudetto Napoli oggi o domani contro l’Udinese? Tutte le combinazioni

La città di Napoli è in subbuglio perché la vittoria è veramente ad un passo, e i festeggiamenti in parte sono già iniziati per le strade partenopee. Sono tre in totale le squadre che, oltre al Napoli steso, determineranno le tempistiche e modalità con le quali verrà assegnato lo scudetto agli azzurri, i quali, proprio durante la 33esima giornata di campionato potrebbero raggiungere aritmeticamente il titolo, il terzo della loro storia. Insomma sono giorni concitati, ansiogeni, pieni di impazienza soprattutto.

Il Napoli oggi vince lo scudetto se…

Napoli pronta per i festeggiamenti, ma quando?

Le combinazioni possibili