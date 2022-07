Stadio della Roma a Pietralata: la società giallorossa presenta il progetto, le novità

Dopo l’indiscrezione di Cristiano Ronaldo alla Roma, finalmente per la società giallorossa arriva una notizia, questa volta certa. Sì, perché se ne parla da tempo, ma lo stadio a Pietralata sembra ormai realtà e, stando al progetto depositato in Campidoglio, i tifosi presto potrebbero trovarsi di fronte una struttura con oltre 66.000 posti.

Lo stadio a Pietralata

Come hanno fatto sapere in una nota congiunta Roma Capitale e l’AS Roma, l’Amministrazione ha preso atto positivamente della volontà da parte della società giallorossa di presentare nelle prossime settimane al Campidoglio uno studio di fattibilità per la realizzazione di uno stadio su un’area comunale nella zona di Pietralata. “L’iniziale esame urbanistico svolto sull’area individuata da AS Roma – spiegano – non ha infatti messo in evidenza elementi ostativi alla presentazione del suddetto progetto che dovrà essere attentamente valutato da Roma Capitale secondo l’iter amministrativo disciplinato dalla cosiddetta legge stadi (art. 1, comma 304, L. 147/2013)”. La società giallorossa “esprime grande soddisfazione per il clima di collaborazione che ha caratterizzato gli incontri con gli uffici comunali”.

Come sarà la nuova struttura

L’amministrazione e la società giallorossa concordano su un punto: “il nuovo stadio dovrà rappresentare un volano per la riqualificazione sostenibile e senza aggravi urbanistici del quartiere Pietralata e, più in generale, per lo sviluppo della Capitale”. Stando alle primissime informazioni, lo stadio sarà dotato di un’ampia superficie per i posti auto: l’area da riservare a pullman, auto e moto andrebbe da 70mila fino a 124mila metri quadri. Nel progetto sarebbe inclusa, attorno allo stadio, la realizzazione di un centro commerciale, un centro sportivo e un parco.

Presto, quindi, dalle parole si potrebbe passare ai fatti. E, dopo tanto tempo, lo stadio a Pietralata potrebbe ‘concretizzarsi’.