Cristiano Ronaldo e il sogno Roma, arriva la conferma: ”Il 7 luglio potrebbe arrivare”

Arriva una conferma da capogiro da parte di Angelo Di Livio, ex calciatore, con un passato marcatamente giallorosso per chi ricorda e i veterani. Proprio lui si è preso la briga di confermare le indiscrezioni sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Roma. Di Livio, poi, ha aggiunto l’ennesima conferma ai microfoni di Retesport: “Ho conferme da più fonti che la Roma stia tentando di ingaggiare Cristiano Ronaldo”. Dunque è chiaro, la Roma vuole il campione a tutti i costi.

Cristiano Ronaldo alla Roma: le conferme

Intanto, nella Capitale, il tam tam sul possibile approdo del campione portoghese in maglia giallorossa continua a crescere e la folla dei tifosi è davvero su di giri. Le ultime conferme suonano come una musica celestiale nelle orecchie dei tifosi più accaniti. Per le strade non si fa che parlare di questo.

C’è chi già ha deciso di comprare la maglietta, o regalarla ai figli, pur di averla in casa propria. Certo, si tratterebbe di un ingaggio storico e clamoroso. Così come la cifra che ci vuole per poterlo portare a termine.

La Roma starebbe trattando per il campione

Successivamente, l’ex centrocampista ha cercato di spiegare come sia nato il rumor sulla possibile acquisizione di un talento così formidabile nel team: “Mi dispiace che sui social se la siano presi con Laura Barth – ha detto sempre a Retesport Di Livio -. Il suo errore è stato quello di dire che il 29 giugno ci sarebbe stata una presentazione.

In realtà da quanto ho saputo nei giorni scorsi e che mi è stato ribadito nel corso del programma Rai, la Roma sta realmente tentando di ingaggiare Cristiano Ronaldo e il 7 luglio potrebbe essere la data dell’annuncio di Cristiano in giallorosso”.

La possibile data: il 7 luglio

La data la dice lunga. Il 7 luglio, non a caso, è la data in cui si potrà vedere la Coppa della Conference all’Olimpico. Di Livio ha continuato: “È un’indiscrezione che circola con insistenza nel mondo del calcio. Tanti ex calciatori ne parlano, tanti procuratori lo affermano. In più mi è capitato di parlare con un caro amico che lavora in ambito televisivo e che ha saputo della trattativa Ronaldo da una figura molto importante del club giallorosso nel corso di una cena di qualche giorno fa”.