Finale di Coppa Italia Inter Juve, Roma si blinda: strade chiuse e deviazioni, le indicazioni per i tifosi

Meno di 24 ore dal fischio d’inizio della Finale di Coppa Italia 2022 tra Juventus e Inter. Come per tutti i grandi eventi sportivi – ricordiamo che in corso al Foro Italico ci sono gli Internazionali di tennis – è stato varato il piano della mobilità con le modifiche alla viabilità e alle indicazioni fornite alle due tifoserie.

Strade chiuse e deviazioni a Roma per la finale di Coppa Italia

Partiamo dalle indicazioni per chi dovrà spostarsi in auto o con i mezzi pubblici domani, mercoledì 11 maggio 2022, nella Capitale. Intanto, come accade per tutte le partite di scena all’Olimpico, sulle strade attorno all’impianto sportivo, divieti di sosta e aree di parcheggio dedicate alle due tifoserie, per motivi di ordine pubblico e sicurezza scatteranno, con ampio anticipo rispetto alla gara, ulteriori limitazioni alla sosta.

I divieti di sosta

Queste le strade dove il parcheggio sarà interdetto e/o limitato:

Via della Macchia della Farnesina

Viale Alberto Blanc

Viale Tommaso Tittoni

Piazzale Volpi

Viale Giuseppe Volpi

Viale della XVII Olimpiade

Tratto compreso tra viale Tiziano ed il viadotto di Corso Francia

Area di parcheggio Tor di Quinto (lato Circolo Marina Militare) direzione centro

Via Austria, Belgio, Svezia, Norvegia

Via Dorando Pietri

Piazzale Clodio

Largo Rosario Livatino

Piazzale Maresciallo Giardino

Lungotevere della Vittoria

Piazza del Fante

Lungotevere Oberdan e piazza Monte Grappa

Lungotevere Flaminio

Tratto davanti al Ponte della Musica (30 metri prima e 30 metri dopo)

Divieto di sosta, ma anche chiusura al traffico (eccetto i veicoli di soccorso pubblico e quelli di pronto intervento; i mezzi del trasporto pubblico compresi taxi ed NCC; i veicoli dei residenti e degli aventi diritto), per via dei Monti della Farnesina.

Strade chiuse al traffico domani 11 maggio per Juve Inter

Queste invece le chiusure al traffico in occasione della Finale di Coppa Italia. Dal pomeriggio, saranno possibili pertanto le interdizioni alla circolazione su:

Viale Tor di Quinto (nel tratto compreso tra via Civita Castellana e piazzale di Ponte Milvio)

Lungotevere Maresciallo Diaz (tra via Antonino di San Giuliano e piazza Lauro De Bosis)

Ponte Duca d’Aosta

Lungotevere Maresciallo Cadorna

Piazzale Maresciallo Giardino

Lungotevere della Vittoria

Piazza del Fante

Lungotevere Oberdan

Piazza Monte Grappa

Le chiusure non interesseranno invece i veicoli di soccorso pubblico e quelli di pronto intervento; i mezzi del trasporto pubblico compresi taxi ed NCC; i veicoli dei residenti; bus e veicoli utilizzati dagli steward in servizio allo stadio; i veicoli dotati di pass e autorizzati; moto e motorini a due o tre ruote e biciclette.

Le informazioni sul trasporto pubblico

Ulteriori disposizioni sono state prese per ciò che riguarda il trasporto pubblico, tra cui gli autobus che riforniscono non solo lo stadio Olimpico ma anche il vicino Foro Italico. Infine le informazioni per chi deciderà di spostarsi con la metropolitana.

I bus

L’area del Foro Italico è servita dalle linee: 2, 23, 31, 32, 61, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 490, 492, 495, 628, 910 e 911. Di notte, la zona è raggiunta dalle linee n200 e n201. Nella zona di viale Tiziano/viale De Coubertin/Villaggio Olimpico è servita dalle linee n3D e n3S. Questi stessi collegamenti sono utilizzabili per raggiungere il Foro Italico in occasione degli internazionali di tennis, in programma in città sino a domenica, 15 maggio.

La metro

Per quanto riguarda le metropolitane, da ricordare che le ultime corse sono previste alle 23,30. Sulla linea B, tra Castro Pretorio e Laurentina, dalle 21 ci sono i bus (linea MB) al posto dei treni. Concluso il servizio metro, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus notturne nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C). Qui la mappa della rete notturna bus generale. Da ricordare anche che alcune linee diurne (38, 61, 86, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 980) sono attive tutte le notti sino alle 2.00.

Finale Coppa Itala Juve Inter le indicazioni per le tifoserie

Contestualmente la Questura ha reso note le informazioni circa il piano strategico di sicurezza per i tifosi che domani sera assisteranno alla partita. Ricordiamo che la gara, finale della Coppa Italia Tim, è in programma l’11 maggio alle ore 21.00.

Le prescrizioni per i tifosi dell’Inter

Il casello autostradale consigliato è Roma NORD: Uscita n. 6 del GRA S.S. Flaminia – Direzione Centro. Le aree servizio dedicate sono: Aree di servizio dedicate A1: ”Arda”(PC), “Cantagallo”(BO), “Montepulciano (SI), “Flaminia” (RI), San Nicola” (CE); A2: “Alfaterna” (SA), “Sala Consilina” (SA); A16: “Mirabella” (AV); A24: “Civita” (AQ).

Pullman e vetture private

Per gli arrivi a bordo di PULLMAN l’itinerario da seguire dal GRA allo Stadio è il seguente: GRA – FLAMINIA – via Flaminia – Corso Francia – Tangenziale Est (direzione stadio) – via del Foro Italico – L.go Ferraris IV – viale Macchia della Farnesina. L’Area di parcheggio prevista è Viale Macchia della Farnesina. Per i tifosi che arrivano a bordo di auto private l’itinerario da seguire dal GRA allo Stadio è il seguente: GRA – FLAMINIA – via Flaminia – Corso Francia – Viale M.llo Pilsudski – Piazza Ankara – via Tiziano – viale della XVII Olimpiade. L’Area di parcheggio prevista è Viale XVII Olimpiade.

Le prescrizioni per i tifosi della Juventus

Il casello autostradale consigliato è Roma SUD: Uscita n. 1 del GRA S.S. Aurelia – Direzione Centro. Le aree di servizio dedicate in questo caso sono: A1: “Secchia” (MO), “Tevere (VT), “Frascati” (RM), A30: “Tre Ponti” (NA) A2: “Salerno” (SA), A16: “Irpinia” (AV), A24: “Colletasso” (RM).

Pullman e autovetture private

Anche in questo caso per gli arrivi a bordo di PULLMAN l’Itinerario da seguire dal GRA allo Stadio è il seguente: G.R.A. – uscita Aurelia direzione centro – San Giovanni Battista della Salle – Piazza Irnerio – via Baldo degli Ubaldi – via Angelo Emo – via Candia – Viale Giulio Cesare – via Barletta – Viale Angelico – Lungotevere della Vittoria/Lungotevere Oberdan. Le Aree di parcheggio previste sono: Lungotevere della Vittoria, Lungotevere Oberdan.

Per i tifosi che arrivano a bordo di macchine private l’itinerario da seguire dal GRA allo Stadio è il seguente: G.R.A. – uscita Aurelia direzione centro – San Giovanni Battista della Salle – Piazza Irnerio – via Baldo degli Ubaldi – via Angelo Emo – via Candia – Viale Giulio Cesare – via Barletta – Viale Angelico– Piazzale Clodio. L’Area di parcheggio prevista è piazzale Clodio.