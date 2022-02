Stop alla quarantena per i positivi asintomatici, cambiano le regole in Italia: ecco da quando

Covid. Le regole e le restrizioni, ma soprattutto la quarantena, potrebbero cambiare radicalmente nel nostro Paese a partire dai prossimi mesi. Questo è quanto si riesce ad apprendere dalle fugaci informazioni che di tanto in tanto trapelano dal Palazzo, anche se per il Governo non sarà proprio una passeggiata ottenere un disco verde da parte dell’Iss. A seguito della tempesta pandemica incrementata dalla circolazione di Omicron, ora i dati che provengono dal monitoraggio sono nettamente in miglioramento e diversi sono gli esperti convinti che questa nuova variante possa finalmente sancire il passaggio da pandemia ad endemia.

Covid: le misure dure a morire

Alcune misura saranno certamente dure a morire, come ad esempio il Green Pass e l’obbligo vaccinale per gli ultra-cinquantenni. Di fatto, non si esclude che le due suddette misure possano tranquillamente rimanere in vigore anche oltre la scadenza fissata per giugno prossimo. In modo opposto, potrebbe, invece, essere percepita la quarantena. uno dei passaggi fondamentali per iniziare a trattare il Covid come un virus non emergenziale sarà, con molta probabilità, la fine dell’obbligo di quarantena per un positivo asintomatico.

Fine della quarantena?

Stando a quello che viene riportato ed ipotizzato dalla testata La Stampa, è ovvio che se la situazione dovesse continuare a migliorare, potrebbero esserci forti cambiamenti in tal senso. In particolare, se l’asticella dei contagi dovesse ad un certo punto risultare inferiore ai 50 casi positivi ogni 100.000 abitanti, è lecito pensa che da aprile potrebbe cadere anche il forte tabù delle quarantene.