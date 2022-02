Super Green Pass al lavoro, dal 15 febbraio 2022 scatta l’obbligo per gli Over 50: ecco cosa cambia

Super Green Pass. La domanda ronza dell’aria da alcuni giorni: cosa cambia da martedì 15 febbraio? Ormai regole, restrizioni obblighi comportamentali cambiano di settimana in settimana. Gradualmente si assiste ad un allentamento delle restrizioni, un allentamento che va di pari passo con la diminuzione visibile dei contagi nel Paese. Tuttavia, c‘è ancora qualche regola a cui prestare attenzione in questi giorni, per non rischiare di rimanere indietro e continuare con la resilienza.

Green Pass a lavoro: cosa cambia

Nello specifico, per quanto concerne gli over 50 e l’obbligo vaccinale previsto per loro, le norme sono cambiate già il primo febbraio, e cambieranno ancora propio il giorno 15 di febbraio. Ricordiamo che dall’inizio di questo mese è scattata la multa di cento euro per coloro che superati i 50 anni di età, non hanno ancora rispettato l’obbligo di vaccinazione. Il cambiamento in vista per il 15 febbraio, invece, riguarda l’obbligo di Green Pass rafforzato per lavoratori pubblici e privati over 50.

Come ottenere la certificazione e le nuove sanzioni

Il certificato rafforzato, ricordiamo, lo si ottiene solamente con la vaccinazione o la guarigione. Coloro che non avranno la certificazione verde adeguata sul luogo di lavoro, rischieranno una multa dai 600 ai 1.500 euro. Inoltre, risulteranno assenti ingiustificati e perderanno così il diritto a retribuzione e contributi.