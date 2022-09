Air Pods Pro 2: caratteristiche e prezzi

Sono state presentate all’evento di Apple le AirPods Pro 2, le nuove cuffie true wireless per chi cerca un’esperienza premium. Apple ha deciso di proporre le cuffie senza fili anche in una variante Pro ancora più ricca di funzioni.

Le novità del design

A livello di design le Apple AirPods Pro 2 sono uguali al modello precedente. Questo perché le novità si nascondono nelle funzionalità, in particolare con l’implementazione del chip Apple H2 Grazie alla maggior larghezza di banda e al nuovo driver audio a bassa distorsione è stata introdotta una versione più raffinata dell’audio; sfruttando la fotocamera TrueDepth le nuove cuffie creano un profilo personalizzato in base alla forma di testa e orecchie.

Funzionalità e prezzo di listino

Migliora anche la cancellazione del rumore, due volte più performante del modello precedente; inoltre, la modalità di trasparenza adattiva può processare fino a 48.000 volte al secondo i suoni che vengono dall’esterno.

Un’altra novità è rappresentata dai controlli touch sull’asta delle cuffie, con cui regolare il volume e cambiare la traccia in riproduzione. In confezione ci saranno anche i gommini XS per chi preferisce una vestibilità ridotta.

A differenza delle cuffie, la dock delle AirPods Pro 2 è stata modificata, a partire dall’inserimento di un occhiello per cordini per evitare di perderle; Aggiunto anche uno speaker che con la funzione “Trovami” permette di trovare più facilmente la dock.

Migliora anche l’autonomia con un aumento del +33% arrivando fino a 6 ore di utilizzo, per un totale di 30 ore se si somma la batteria della dock, ricaricabile tramite Lightning o con ricarica wireless (Qi e Magsafe). Il prezzo di listino è pari a 299€, con preordini a partire dal 9 settembre e disponibilità dal 23 settembre.