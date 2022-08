Apple e i problemi di sicurezza, si rischiano attacchi hacker: ecco quali sono i modelli di iPhone, iPad e Mac da aggiornare

Problemi di sicurezza, il rischio di attacchi hacker e la decisione di Apple di rilasciare un nuovo aggiornamento del software per ‘evitare’ di incappare nella trappola. Come ha spiegato l’azienda, la falla potrebbe essere già stata usata e sfruttata da ‘malintenzionati’, che avevano solo uno scopo: stare lontano fisicamente dalla persona ‘truffata’, ma avere pieno controllo dei suoi apparecchi. Che sia un iPhone o un iPad.

Quali sono i modelli da aggiornare

Stando all’avviso pubblicato sul sito di Apple, i dispositivi interessati, quelli che insomma devono fare al più presto l’aggiornamento, sono:

gli iPhone 6S e i modelli successivi

gli iPad usciti dal 2014 in poi

gli iPod touch di settima generazione

i Mac con macOS Monterey

Per risolvere il problema bisogna installare questi aggiornamenti: iOS 15.6.1 per iPhone, iPadOS 15.6.1 per iPad, macOS Monterey 12.5.1 per i computer Mac.

Quando esce l’iPhone 14

Intanto, l’azienda è pronta per il lancio del nuovo smartphone, l’iPhone 14. Il 7 settembre Apple mostrerà ufficialmente il nuovo iPhone 14, mentre l’arrivo sugli scaffali per la vendita è previsto il 16 dello stesso mese. Ad annunciarlo l’agenzia di stampa Bloomberg. Insomma, l’attesa è quasi finita!