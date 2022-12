Arriva iPhone 15 Ultra: prezzi e caratteristiche

Arriva finalmente uno degli oggetti più attesi di quest’anno, e lo fa in grande stile con due annunci spettacolari per i grandi appassionati. Infatti, dopo aver rivelato che iPhone 15 Ultra avrà materiali e specifiche premium, che lo renderanno fantasmagorico e sempre più ”ultra”, ecco che la nuova generazione di smartphone di Apple potrebbe avere anche un’altra caratteristica premium: il prezzo di vendita. Non si tratta certo di una cosa inaspettata, anche perché sul prezzo c’era tanta trepidazione, dal momento che la mela più digital di sempre ha sempre avuto dei costi non proprio da quarto stato. Pare ovvia, ora che iPhone 15 Ultra costerà molto più di iPhone 14 Pro Max.

A che ora esce l’aggiornamento Apple iOS 16.2? Cosa cambia per iPhone e iPad, le novità

Nuovo iPhone 15 Ultra: anche il prezzo è ”ultra”

Scendendo nel dettaglio, per scoprire dunque il prezzo, ecco che il leaker LeaksApplePro ha spiegato che iPhone 15 Ultra costerà 1.299 Dollari nel modello “base”, cioè quello con 256 GB di storage interno. Infatti, facendo un rapido confronto, si scopre che iPhone 14 Pro Max costa “solo” 1.099 Dollari sul mercato americano nella sua forma base. Ma allora, se lo smartphone dovesse davvero costare 1.299 dollari americani negli USA, inevitabilmente in Europa costerà qualche centinaia di euro in più, e dunque con un aumento ulteriore del prezzo per noi da quest’altra parte del globo. Anche siamo abituati, da tempo ormai, ai prezzi Apple, non è di certo un buon biglietto da visita con il quale lanciare il suo nuovissimo prodotto, dal quale ovviamente ci si aspetta tanto nelle vendite e nell’indice di gradimento da parte dei clienti più affezionati. Ma, dalla casa madre, rispondo che ci sono dei motivi, che giustificano il prezzo: come ad esempio il fatto che iPhone 15 Ultra avrà uno storage minimo da 256 GB, e non da 128 GB come iPhone 14 Pro Max, giusto per fare qualche esempio a favore.