Bing down, non funziona il motore di ricerca di Microsoft: cosa sta succedendo

Bing non funziona, bing down, queste le segnalazioni degli utenti negli ultimi minuti. Problemi per il motore di ricerca Microsoft. Impossibile raggiungerlo sia da mobile che da PC fisso, cosa sta succedendo.

Un messaggio di errore oppure una barra per la ricerca che però non portava da nessuna parte. O ancora il testo “questa pagina non funziona in questo momento”. Segnalazioni in questi minuti circa un possibile disservizio nel portale di Bing, ovvero il motore di ricerca di casa Microsoft. Improvvisamente il sito ha smesso di funzionare risultando non raggiungibile dagli utenti.

Bing non funziona oggi 23 maggio: la situazione

Le segnalazioni non sembrerebbero riguardare soltanto un’area specifica del globo ma il disservizio avrebbe natura generalizzata, Italia compresa. Pochi minuti fa, nel corso della mattinata di oggi giovedì 23 maggio 2024, il motore di ricerca ha cominciato ad avere problemi. Il sito risulta irraggiungibile con vari messaggi di errore, oppure, anche se si riesce ad accedere, poco dopo la connessione si interrompe.

I primi alert sono partiti intorno alle 8.00 ma le difficoltà permangono tuttora. Il malfunzionamento sta riguardando principalmente la home page, sia nella versione desktop che in quella mobile. Problemi anche con tutti gli altri servizi, quali ChatGPT, Copilot o DuckDuckGo. Al momento, da quanto si apprende, Microsoft non ha diffuso ancora una nota ufficiale per spiegare la situazione.

Bing down, gli aggiornamenti in tempo reale

Secondo il portale Downdetector che raccoglie le segnalazioni degli utenti circa il malfunzionamento dei principali portali e colossi del web – Instagram, Facebook, ecc. – i problemi riguarderebbero soprattutto il sito web (64%) e le ricerche internet (29%). Nessun problema o quasi con il login invece.

Notizia in aggiornamento