Come bloccare le chiamate dai numeri sconosciuti su WhatsApp: ecco cosa fare

La privacy è un tema caldo ai giorni d’oggi e WhatsApp ha incrementato alcune funzioni per proteggerla negli ultimi due aggiornamenti dell’app. I numeri di telefono finiscono sempre più spesso nelle liste dei call center anche quando accettiamo i ‘cookies’ online. Ecco come evitare e bloccare le chiamate dai numeri sconosciuti: tutte le info per aggiornare le impostazioni.

Come bloccare le chiamate dai numeri sconosciuti

Grazie agli ultimi aggiornamenti di Whatsapp è possibile bloccare in modo semplice e veloce tutte le chiamate indesiderate dai numeri non salvati in rubrica. Per fare quest’operazione ci sono due modi, entrambi molto semplici. Vediamoli insieme. Il primo modo consiste in questi pochi e semplici passaggi: prima di tutto è necessario andare sulle ‘impostazioni’ di WhatsApp, poi su ‘privacy’ e infine selezionare la voce ‘chiamate’. A questo punto, l’ultimo passaggio da fare è attivare la voce: ‘Silenzia le chiamate da numeri sconosciuti’ e il gioco è fatto! Il secondo modo è altrettanto semplice e prevede questa procedura: ‘Impostazioni’ nell’App, ‘privacy’ e poi dovrete andare sul nuovo menù ‘Controllo della privacy’ e selezionate la voce ‘Scegli chi può contattarti’. Vi apparirà la scritta ‘Silenzia le chiamate da numeri sconosciuti’, sarà sufficiente premere per attivare la funzione e nessuno sconosciuto vi disturberà più.

Le impostazioni su WhatsApp

Con gli ultimi aggiornamenti sono cambiate le funzioni di Whatsapp, che ha introdotto il sopracitato nuovo menù ‘Controllo della privacy’ in seguito alle segnalazioni e alle lamentele degli utenti. Grazie a queste nuove funzioni, se attivate, l’app sarà in grado di filtrare le chiamate indesiderate ed eliminare in automatico gli spam e le truffe. Le modifiche sono state apportate per consentire una maggiore serenità e sicurezza per i fruitori dell’applicazione di messaggistica più usata al mondo insieme a Telegram. Le chiamate non faranno squillare il telefono, ma risulteranno direttamente nell’elenco delle ‘chiamate perse’, qualora doveste recuperare un numero importante.

Ecco cosa fare per regolare le impostazioni sulla privacy

Come fare per impostare le restrizioni e regolare le impostazioni sul controllo della privacy? Semplicissimo, è sufficiente andare su ‘impostazioni’, poi ‘privacy’ e infine ‘controllo della privacy. Qua potrete decidere voi: chi potrà contattarvi e chi non potrà farlo, potrete controllare le vostre informazioni personali e decidere, ad esempio, con chi condividere la vostra immagine del profilo. Non solo, potrete aumentare la privacy delle chat e richiedere l’autenticazione a due fattori per l’apertura delle chat.

I Canali su Whatsapp

Da poco Whatsapp ha lanciato una novità: i canali. Si tratta di una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di ricevere aggiornamenti importanti da persone e organizzazioni, direttamente all’interno dell’applicazione. Un canale è uno spazio dedicato in cui un amministratore può inviare messaggi di testo, foto, video, sticker e sondaggi a tutti gli utenti che decidono di seguirlo. I canali possono riguardare vari argomenti, come hobby, squadre sportive, aggiornamenti da parte di enti locali e molto altro. Per aiutare gli utenti a scegliere i canali da seguire, WhatsApp sta creando una directory ricercabile dove sarà possibile trovare diverse categorie e interessi. In alternativa, si potrà accedere a un canale tramite un link di invito inviato in chat, via e-mail o pubblicato online.