Come vedere gli autovelox gratis su Google Maps e attivare l’avviso acustico senza difficoltà

E’ possibile ricevere una segnalazione per essere avvisati degli autovelox mentre si guida? Oltre alle app a pagamento, anche Google Maps (ma non solo) fornisce questa possibilità.

Ormai tutti noi scegliamo un’applicazione sullo smartphone per guidarci a destinazione nei nostri viaggi. Finiti i tempi dei navigatori satellitari – oggi li troviamo integrati direttamente nelle auto – il mercato del settore è tutto incentrato alle funzioni aggiuntive, sempre nuove, in grado di aiutarci nei nostri spostamenti. Come quelle per evitare il traffico cittadino e gli incidenti (ottima in questo senso Waze) oppure per avvisarci della presenza degli autovelox. Evitandoci così costose multe.

Google Maps: la più utilizzata

Sicuramente Google Maps è una tra le applicazioni più scaricate in assoluto. Davvero infinite le possibilità che offre: dalla visuale in street view, alla ricerca delle attività commerciali di ogni sorta, fino alla visualizzazione – novità da poco introdotte – della qualità dell’aria e perfino l’avviso di incendi. Il tutto completamente personalizzabile. E in più è gratis.

Ma una delle sue funzioni maggiormente apprezzate dagli utenti è quella per l’appunto del navigatore satellitare. Gli aggiornamenti live consentono con buona precisione di evidenziare la situazione in tempo reale del traffico e suggerire percorsi alternativi se disponibili; inoltre, selezionando le nostre preferenze, avremo a disposizione tracciati diversi a seconda delle esigenze, come quella di evitare strade a pedaggio o, viceversa, quelle secondarie.

Come visualizzare gli autovelox fissi e mobili su Google Maps (ed essere avvisati)

Ma come visualizzare l’elenco completo degli autovelox sul nostro percorso? Per farlo basterà impostare la nostra destinazione; una volta caricata l’anteprima avrete già una prima panoramica degli autovelox (in questo caso fissi) presenti lungo la strada. Questo però non basterà ad avvisarvi mentre guidate. Bisogna infatti assicurarci che i segnali acustici siano attivi: andate in impostazioni, impostazioni di navigazione e assicuratevi che la serie di voci elencate siano come quelle mostrate nella foto.

Diverso è invece il discorso per ciò che riguarda gli autovelox mobili, i quali vengono segnalati infatti dagli utenti. Per segnalarli a vostra volta – non utilizzate però mai lo smartphone alla guida ed evitate comportamenti che possano mettere a rischio voi e gli altri utenti della strada – basta cliccare sul fumetto presente sul lato destro dello schermo e selezionare il riquadro “autovelox mobile”, indicato con il simbolino in blu. In questo modo, chi passerà dopo di voi saprà che in quel punto c’è una postazione telelaser.

Le alternative

Esistono poi anche altre applicazioni alternative, sempre gratuite, che adempiono alla stessa funzione. La più utilizzata dopo Google Maps è senza dubbio Waze, scelta dagli utenti per lo scambio davvero funzionale di informazioni in tempo reale circa lo stato del traffico in una determinata strada. Anche più di Maps probabilmente. Con Waze vengono inoltre visualizzati e segnalati gli autovelox fissi, mobili e nonché le zone a velocità controllata con il tutor. E voi quale preferite?