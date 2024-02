Telelaser Lazio, dove saranno i controlli dal 9 al 11 febbraio: rischi una multa salatissima

Autovelox nel Lazio, tornano i controlli anche questa settimana su alcune delle principali arterie della Regione. Le verifiche riguarderanno anche due tra le principali strade percorse ogni giorno da migliaia di pendolari: la Pontina e il Grande Raccordo Anulare.

Il fenomeno dell’alta velocità, così come quello della distrazione al volante, continua ad essere tra le principali cause di sinistri stradali. E questo in particolare a Roma, è stato messo nero su bianco da uno studio recente, come testimoniano i tanti incidenti, spesso gravi, che si verificano praticamente ogni giorno. Uno dei modi per contrastare i comportamenti scorretti alla guida è quello dei controlli da parte delle forze dell’ordine con la strumentazione (mobile) del telelaser. Anche in questi giorni, in tal senso, non mancheranno allora le postazioni. Andiamo a vedere il calendario completo.

Autovelox Lazio, il calendario dei controlli di questa settimana

Il calendario dei controlli di questi giorni, reso noto come sempre dalla Polizia di Stato, interessa particolarmente gli automobilisti. Sì perché tra le strade attenzionate ci saranno anche la SS148 Pontina, certificata come l’arteria più pericolosa del Lazio, e il Grande Raccordo Anulare di Roma. Ovvero le strade più percorse ogni giorno dai pendolari da e per il posto di lavoro e anche quelle, non a caso, dove si verificano il maggior numero di incidenti stradali.

Ma dove saranno le postazioni telelaser questa settimana? Come anticipato in questo articolo ad esempio martedì i controlli hanno riguardato la Strada Statale SS/4 Salaria in provincia di Rieti e la Provinciale SP/ 277 “Asse di Frosinone”. Giovedì 8 invece è toccato alla Strada Statale SS/675 Umbro-Laziale spostandoci in questo caso in Provincia di Viterbo. Nello scorso weekend verifiche speciali – in virtù anche delle limitazioni alla circolazione causa smog – hanno riguardato la città di Roma. Oltre 1.000 i verbali elevati dalla Polizia Locale: superamento dei limiti e alcol alla guida, tra le irregolarità più frequenti rilevate.

Telelaser su Pontina e GRA: attenzione nel weekend ai controlli, multe salatissime per i trasgressori

Ma sarà nel weekend che si concentrerà l’attenzione maggiore della Polizia Stradale, impegnata sul campo in maniera operativa. Ebbene, nei tre giorni che andranno dal 9 all’11 febbraio 2024 diverse saranno le postazioni autovelox mobili sulle strade del Lazio, tra cui, ribadiamo, anche Pontina (in Provincia di Latina) e GRA. Controlli interesseranno infine l’autostrada A12 Roma Civitavecchia. Ad ogni modo questo il calendario completo: