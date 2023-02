Fastweb down in Italia, cosa sta succedendo: la linea non funziona

Dopo i problemi con Libero Mail e Virgilio e dopo il down di domenica di Tim e Vodafone, ora è il turno di Fastweb. Da ore, infatti, molti utenti stanno segnalando dei problemi. E in tutta Italia, da Nord a Sud. Molti i disagi a Roma, ma anche a Palermo, dalle 10.30 circa di questa mattina, di questo martedì 7 febbraio.

Fastweb down, la linea oggi non funziona

Tantissime le segnalazioni, come riporta anche il sito Down Detector. I problemi sembrerebbero essere a Roma, Palermo, Milano, Genova, Torino, Bari, Perugia. C’è chi sta avendo problemi con Internet fisso, chi, invece, ha segnalato un totale blackout. Pochi, per fortuna, gli utenti che non riescono ad accedere a Internet da mobile. Al momento dall’azienda tutto tace, ma su Twitter l’hashtag è già diventato di tendenza. E i tweet si rincorrono, tra rabbia e ironia.

Tim down domenica

Quello di oggi è solo l’ultimo di una lunga scia di disservizi. Dopo le mail di Libero e Virgilio, che hanno creato non pochi disagi agli utenti, l’operatore Tim domenica scorsa ha avuto dei problemi. L’azienda ha spiegato che il servizio poi si è stabilizzato e che il problema ha riguardato il flusso dati su rete nazionale. Anche in quel caso le segnalazioni erano state tantissime, da Nord a Sud: i problemi più segnalati riguardavano Internet fisso, ma c’è chi aveva segnalato anche il totale blackout e i disagi per Internet mobile. C’è chi, infatti, ha avuto grande difficoltà ad aprire alcuni siti internet. Ora, invece, è la volta di Fastweb.