Tim down oggi domenica 5 febbraio 2023: cosa sta succedendo ora in Italia

Dopo i problemi con Libero mail e Virgilio, che sono stati fermi e in down per diversi giorni creando non pochi disagi agli utenti e dopo il blocco dei bancomat di ieri, oggi è il turno di Tim. TIM, infatti, sembrerebbe essere down in tutta Italia, da Nord a Sud, e negli ultimi minuti si stanno accumulando le segnalazioni. C’è chi, infatti, non riesce ad accedere a Internet da postazione fissa, ma anche da mobile.

Tim down in Italia, problemi a Roma

I problemi per quanto riguarda Tim sembrano provenire dalle grandi città. Down a Torino, Milano, Firenze, Bologna, Perugia, Napoli, Catania, Palermo, ma anche Roma. E non solo. Come riporta il sito Downdetector.it, le segnalazioni sono arrivate poco dopo le 12, ma è dalle 13 in poi che si è raggiunto il picco. Dei disservizi.

Cosa sta succedendo

I problemi più segnalati riguardano Internet fisso, ma c’è chi ha segnalato anche il totale blackout e i disagi per Internet mobile. C’è chi, infatti, sta avendo difficoltà ad aprire alcuni siti internet, ma sembrerebbe che Tim stia cercando di risolvere i problemi nel più breve tempo possibile. Su Twitter, come accade in questi casi, l’hashatg è già diventato di tendenza. “Avrei gentilmente bisogno della connessione per la quale pago, posso?” – tuona un utente, seguito da decine e decine di commenti dello stesso tono. E c’è chi, come sempre, ironizza: ‘la cosa bella – scrive Emanuel – è che il loro slogan dice: la forza delle connessioni’. Peccato, però, che connettersi ora sembra complicato, addirittura impossibile!

Dai profilo social di Tim tutto tace, ma non ci resta che aspettare per capire quando si risolverà il problema. E quando finiranno i disagi per gli utenti. Intanto, le segnalazioni, da Nord a Sud, aumentano.