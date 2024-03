Instagram, la novità sta spiazzando gli utenti: l’applicazione non è più come prima | Funzione segreta

Instagram è una delle applicazioni più amate dagli utenti. Foto, storie, reel, ogni giorno milioni di persone condividono online momenti della propria vita: non tutti sanno però che recentemente è stata introdotta una nuova funzione “segreta”. Di cosa si tratta?

E’ stato stimato che almeno un miliardo di utenti utilizzino ogni mese l’app di Instagram in tutto il mondo. Del resto, sin dal suo lancio, ormai ben 14 anni fa, la piattaforma ha completamente rivoluzionato le nostre vite diventando, di fatto, parte integrante di esse. E non solo per la sfera privata: Instagram ha aperto infatti la strada alla professione dell’Influencer e solo recentemente l’app, finita nel frattempo nell’orbita del colosso di Meta, ha dovuto fare i conti con la crescita della concorrenza, su tutti Tik Tok, che resta uno dei social preferito tra giovani e giovanissimi. Per questo sempre più spesso vengono introdotte novità per cercare di fornire stimoli sempre nuovi per gli utenti.

Novità Instagram 2024: cosa sapere

Come detto è stata la crescita della concorrenza a guidare gli sviluppi recenti di Instagram che continua comunque ad avere il suo target di riferimento considerando le funzionalità post e storie. Ma è sempre più sui Reel – proprio per ribadire il discorso poc’anzi fatto – che si concentrano i maggiori sviluppi da parte di Meta.

Non solo. Stando alle ultime indiscrezioni che filtrano dagli addetti ai lavori la grande novità 2024 per Instagram sarà il filtro per i followers. Praticamente ci sarà la possibilità di “ripulire” i singoli account -e magari sgonfiare – da tutti quegli utenti fake, ovvero bot e spam, dando così una percezione più reale del seguito di una determinata persona. Insomma, basta scorciatoie per accrescere il proprio pubblico.

Conosci questa funzione segreta di Instagram? Non ne farai più a meno

Ma al di là dei grandi cambiamenti ce ne sono altri, magari più piccoli ma comunque in grado di appassionare gli utenti. Come detto in apertura esiste infatti una funzione nascosta che non tutti conoscono: intendiamoci, niente di così rivoluzionario ma si tratta comunque di un passatempo divertente che siamo sicuri vi conquisterà.

Per attivarla dovete seguire i seguenti passaggi:

Aprite una chat privata

Scorrete fino a trovare una emoji (ne va bene una qualsiasi) oppure inviatene voi una

Cliccate sopra l’emoji

Come per magia si aprirà un divertente giochino che ricorda molto i primissimi videogame realizzati. Una funzione, insomma, dal gusto retrò ma molto simpatica perché consente di giocare proprio con l’emoji desiderata/selezionata: lo scopo della partita è semplice, realizzare quanti più punti possibili senza “mancare” la faccina rimbalzante con la barra in basso. Qual è il vostro record?