Le case smart: il futuro è già qui

Gli smartphone recitano ormai ruolo da protagonisti nella realtà quotidiana. Oltre ad essere utilizzati abitualmente per lavoro, studio o diletto, si sono ritagliati uno spazio importante in ambito abitativo. Rappresentano, anzi, l’elemento su cui poggiano le case smart. Sono proprio gli smartphone, perennemente connessi a internet, a permettere di accedere con facilità agli elettrodomestici, e a tutti altri dispositivi in rete che si trovano all’interno di un’abitazione. Questo si traduce anche in un’ottimizzazione dei costi. Oggi sempre più persone sembrano aver compreso che vivere in una casa smart significa godere di una maggiore qualità della vita. Grazie ai dispositivi intelligenti, infatti, si otterranno miglioramenti sul piano dell’efficienza e della sicurezza.

Rete Wi-fi e interconnessione

Perché un’abitazione possa essere definita “smart”, deve presentare dispositivi connessi alla rete, e interfacciabili con lo smartphone. Chi vi abita avrà così l’opportunità di monitorare senza problemi quanto avviene in sua assenza, effettuando diverse operazioni dal luogo di lavoro, o mentre si trova a fare la spesa. Avviare la lavatrice e gli elettrodomestici in genere, verificare in tempo reale le immagini riprese dalla telecamera cloud, controllare le luci e alzare o abbassare le tapparelle sarà un gioco da ragazzi. Prioritario, a tale scopo, è accertarsi di avere a disposizione una rete Wi-Fi non solo affidabile (quindi stabile), ma in grado di raggiungere qualsiasi angolo della casa. A tale rete andranno poi collegati i vari dispositivi. Al fine di assicurare una connessione continuativa, il consiglio è di ricorrere a una rete mesh, opzione che permette di allestire una sorta di network wireless. A caratterizzare la rete mesh è l’utilizzo di ciascun nodo come ripetitore del segnale volto a estenderne la copertura.

Abitazione al sicuro con i sistemi di videosorveglianza intelligenti

Altro fattore capace di fare la differenza in un’abitazione smart? Un sistema di videosorveglianza intelligente. Gli elementi cardine sono numerosi; ecco i principali:

videocamere di sorveglianza (da interno o esterno)

sensori di apertura (di porte e finestre)

serrature smart

sirene smart

Ovviamente, i sistemi di videosorveglianza sono interamente personalizzabili, al pari della già citata illuminazione smart. Ciascuna videocamera di sorveglianza deve essere in grado di memorizzare le immagini su server remoti. Così facendo, le immagini stesse rimangono a disposizione anche nel caso in cui un intruso dovesse rimuovere o danneggiare la telecamera. Non meno importante è la possibilità di osservare quanto ripreso in tempo reale, sempre da remoto. Una funzione essenziale, che permette di monitorare cosa avviene in casa, o lungo perimetro, pur trovandosi a distanza. Anche una semplice perdita in bagno, o un problema allo scarico, non passeranno inosservati. E agendo con prontezza, una piccola riparazione non rischierà di trasformarsi in un intervento gestibile solamente da professionisti in materia.

L’illuminazione: cosa scegliere

Le case smart si distinguono anche per la cosiddetta illuminazione intelligente. In questo caso, la semplicità e le tempistiche relative all’installazione, e i costi, sono legati alla soluzione adottata. Il mercato, infatti, è ricco di proposte: non solo possono essere acquistate diverse tipologie di lampadine smart, ma anche altri accessori perfetti per illuminare gli ambienti interni. A caratterizzare queste lampadine è il LED, e il fatto di connettersi alla rete. Il vantaggio? Che sia una casa, o un ufficio, la qualità della vita di chi frequenta gli ambienti è destinata a migliorare notevolmente. Se nelle ore diurne è conveniente approfittare fin quando possibile della luce naturale, di sera (o durante la notte) le fonti di luce potranno essere regolate con assoluta precisione.

Rendere smart un’abitazione è vantaggioso anche in termini di tempistiche. È proprio l’interconnessione di impianti d’allarme, telecamere, luci, televisori, elettrodomestici e altri dispositivi a rendere la gestione di quanto si trova in casa decisamente semplice. Un tocco sullo schermo touch, anche a distanza, sarà sufficiente per azionare le tapparelle, l’impianto di climatizzazione o di riscaldamento, accendere una luce, oppure far partire una canzone pochi istanti prima di rientrare. E se i costi potrebbero apparire in principio eccessivi, occorre considerare come, grazie all’assegnazione di una classe di efficienza energetica più elevata, la casa sia destinata ad aumentare di valore. Vivere in una casa più sicura non è più un sogno per pochi.