Meta, arrivano i licenziamenti per Facebook: via 11 mila persone

Gli effetti della crisi fanno sentire i loro effetti anche sul settore della tecnologia. Ne è una lampante ed amara prova il taglio di 11mila posti di lavoro da parte di Meta, l’azienda ‘madre’ di Facebook ma anche di Instagram e WhatsApp. Ecco, dunque, che dopo quanto accaduto con Twitter — si ricordi la sua recente acquisizione da parte di Elon Musk — scatta un forte taglio anche con Facebook.

Mastodon è il nuovo social che sostituirà Twitter? Cos’è e come funziona

11mila licenziamenti in Meta: l’annuncio

Come anticipato, sono 11mila i posti di lavoro interessati dal maxi-taglio. Questo vuol dire che i licenziamenti riguarderanno il 13% del totale dei dipendenti che lavorano in Facebook. L’annuncio è arrivato direttamente dal fondatore Mark Zuckerberg che in un messaggio ai dipendenti afferma: ‘Oggi condivido una dei cambiamenti più difficili della storia di Meta. Ho deciso di ridimensionare il nostro team di circa il 13% e di separarmi da 11.000 dei nostri talentuosi dipendenti’, ha concluso Zuckerberg.