Netflix, nuovi rincari in arrivo: quanto costa oggi l’abbonamento

Dopo lo stop agli account condivisi adesso arrivano nuovi rincari. Tempi duri per gli utenti Netflix: in vista ritocchi (al rialzo) dei listini. Vediamo insieme le ultime novità.

La nota piattaforma di contenuti streaming Netflix alza i prezzi dei propri piani d’abbonamento. E’ questa l’ultima notizia che riguarderà da vicino il mercato europeo e che sicuramente farà storcere il naso ai clienti. Sebbene infatti il colosso dell’intrattenimento on demand – tra i primi al mondo – continui puntualmente ad aggiornare l’offerta per i clienti, con tante serie e film in esclusiva, il “prezzo” da pagare sarà rivisto con il segno “+” andando a gravare così sulle tasche dei fruitori.

Quanto costa oggi l’abbonamento a Netflix

Recentemente, in materia di costi (ma non solo, si veda alla voce ‘pubblicità’), la piattaforma ha apportato diverse modifiche. Intanto occorre precisare che i prezzi non sono uguali in tutti i Paesi, in questo caso parlando dell’Europa, ma c’è comunque una certa uniformità tra Stati della medesima zona del mondo. E laddove si manifestano delle variazioni di prezzo, a catena, queste ultime si estendono generalmente ai paesi confinanti.

Ad ogni modo, partendo dalle condizioni economiche in vigore per quanto riguarda l’Italia al momento sono tre i piani che si possono sottoscrivere a partire da 5,49 euro/mese:

Piano standard con pubblicità – 5,49 euro al mese. Massimo due dispositivi in contemporanea per nucleo domestico.

– 5,49 euro al mese. Massimo due dispositivi in contemporanea per nucleo domestico. Piano standard (senza pubblicità) – 12,99 euro/mese. Sempre 2 dispositivi su cui il nucleo domestico può guardare Netflix contemporaneamente

– 12,99 euro/mese. Sempre 2 dispositivi su cui il nucleo domestico può guardare Netflix contemporaneamente Premium – 17.99 euro/mese. I dispositivi su cui il nucleo domestico può guardare Netflix contemporaneamente passano a 4 mentre sono 6 quelli in cui è possibile effettuare il download (sono 2 nei precedenti piani di abbonamento). La qualità video è massima (4k) contro i 1.080 (Full HD) nei precedenti piani.

Oltre a questo c’è anche il piano base che però già da tempo non è più sottoscrivibile ed è rimasto in vigore soltanto per chi era già abbonato. In questo caso il costo mensile è di circa 8 euro al mese.

Netflix aumenta i prezzi in Germania: presto anche in Italia?

Adesso però i prezzi di Netflix potrebbero aumentare. Se infatti al momento i rincari sono scattati soltanto in Germania, presto potrebbe toccare anche l’Italia. Del resto fino a pochi giorni fa le condizioni contrattuali erano pressoché le stesse per i due paesi, ad eccezion fatta del piano con pubblicità che per i tedeschi costa leggermente meno, 4,99 euro contro i nostri 5,49 euro. Gli altri piani invece (standard senza interruzioni e premium) saranno aumentati. Ma di quanto? Ecco le nuove condizioni d’offerta:

Netflix standard senza pubblicità – 13.99 euro/mese

Premium – 19,99 euro/mese

Insomma, si parla di un euro in più per l’abbonamento standard e di ben 2 euro per quello premium, non proprio una sciocchezza chiaramente ragionando sul prezzo annuale. Al momento della Redazione di questo articolo i nuovi prezzi riguardano soltanto le nuove sottoscrizioni Netflix in Germania mentre non è chiaro se e quando gli aumenti andranno ad interessare i nuovi abbonati. Ma è facilmente ipotizzabile che presto toccherà anche a loro.

Quando aumenterà il costo degli abbonamenti Netflix nel nostro Paese

Senza girarci troppo attorno è lecito attendersi, come accaduto in altri casi anche recenti, che il nuovo listino al rialzo venga presto introdotto anche in Italia, forse con le medesime modalità lasciando inalterato magari il prezzo del primo piano, quello con pubblicità. I tempi, anche se non si hanno certezze, potrebbero essere allora molto stretti nel consueto e già visto “effetto a catena” sopra citato: sarà così anche stavolta o gli utenti italiani della piattaforma non saranno toccati dagli aumenti? Staremo a vedere. (Per tutti gli aggiornamenti segui la nostra sezione tecnologia su www.ilcorrieredellacitta.com)